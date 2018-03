První přímý let mezi Austrálií a Evropou se uskuteční už zítra. Potrvá zhruba 17 hodin

První přímý komerční let mezi Austrálií a Evropou se uskuteční v sobotu na trase Perth - Londýn dlouhé 14.498 kilometrů a potrvá zhruba 17 hodin, v závislosti na síle větru. Ještě v roce 1935 cesta letadlem z Austrálie do Británie zabrala čtyři dny a měla sedm mezipřistání.

Letoun Boeing 787 Dreamliner společnosti Qantas vzlétne z Perthu v sobotu v 18:50 místního času (11:50 SEČ) a na londýnském letišti Heathrow přistane v neděli kolem 5:10. Na zpáteční cestě opustí Heathrow ve 13:30 a do Perthu dorazí v 15:00 následující den. Počáteční a v opačném směru konečnou destinací je Melbourne.

Nejdelší let, který je v současné době ve světové nabídce, je z hlavního města Nového Zélandu do hlavního města Kataru a trvá nejméně 17 hodin a 40 minut. Singapore Airlines se ale chystají létat na trase Singapur - New York, což by mělo trvat 19 hodin.

Stroj Boeing 787 Dreamliner, který přepraví 236 cestujících, byl upraven, aby při dlouhém letu poskytl větší pohodlí. Jak uvedl generální ředitel společnosti Alan Joyce, letadlo je vybaveno systémem, který tlumí turbulence, má větší okna a je mimořádně tiché. Díky menšímu počtu sedadel nabízí větší pohodlí i úložné prostory.

Joyce cílí na movitější klientelu, téměř třetina sedadel je v luxusnějších třídách, zatímco na lince Londýn - Singapur jim jeho firma vyhrazuje necelou čtvrtinu. Další evropskou destinací australských aerolinek pro nonstop lety je Paříž.

Ne každý je ale přesvědčen o ekonomické životnosti projektu, kritici namítají, že třeba let ze Sydney do Londýna přes Perth, který je jedním z nejodlehlejších měst na světě, ušetří jen málo času v porovnání s přestupem v Asii nebo Perském zálivu a pro cesty do kontinentální Evropy je pohodlnější letět přes Blízký východ.

Co udělá nová linka s cenami letenek, ukáže čas. Loni v červnu přišla cesta v byznys třídě na 6614 australských dolarů (přes 105 tisíc Kč), zatímco o dvě a půl hodiny delší alternativa se Singapore Airlines přes Singapur stála 4843 dolary.