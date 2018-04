Britové chtějí referendum k dohodě o brexitu. V novém hlasování by zvítězili zastánci setrvání v EU

Většina Britů si přeje, aby se mohla v novém referendu vyjádřit ke konečné podobě dohody o brexitu, kterou by měla premiérka Theresa Mayová vyjednat se zástupci Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu agentury YouGov, o kterém dnes informovala agentura Bloomberg. Podle stejného průzkumu by se většina voličů v novém hlasování vyslovila pro setrvání v EU.

Druhé referendum, ve kterém by se Britové o vystoupení z unie rozhodovali na základě podmínek, které vyjedná Mayová, by si podle průzkumu přálo 44 procent dotázaných. Třicet šest procent respondentů další lidové hlasování odmítlo. Pokud by se druhé referendum skutečně konalo, zvítězili by podle stejného průzkumu YouGov se 44 procenty zastánci setrvání Británie v EU. Pro brexit by se vyslovilo o tři procentní body méně Britů.

Agentura YouGov aktuální průzkum provedla pro organizaci Best for Britain (Nejlepší pro Británii), která se staví proti odchodu Spojeného království z Evropské unie. Organizace v souvislosti s výsledkem průzkumu vyzvala premiérku Mayovou, aby reagovala na rostoucí touhu obyvatel po tom, aby 'poslední slovo' měli právě oni.

„Jediným demokratickým způsobem, jak zakončit tento proces (jednání o brexitu), je ujistit se, že poslední slovo budou mít lidé této země - nikoli poslanci napříč Evropou,“ uvedla ředitelka Best for Britain Eloise Toddová. Podle ní by měla britská vláda nechat lidi rozhodnout, zda chtějí, aby Británie opustila EU na základě vyjednané dohody, nebo v ní zůstala za současných podmínek.

Dohoda o brexitu musí být hotova zhruba v říjnu, aby se stihl ratifikační proces do konce března příštího roku, kdy by měla Británie unii opustit. Už loni v prosinci britský parlament proti vůli Mayové prosadil dodatek k zákonu o vystoupení země z unie, který zákonodárcům poskytne rozhodující slovo o podobě brexitu.