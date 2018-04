V KDU-ČSL začal boj o místa na kandidátce do europarlamentu, vést ji chce Benešík i Svoboda

Volby do Evropského parlamentu se sice budou konat až v květnu příštího roku, už teď ale některé české politické strany pořádně zaměstnávají. Řeší se totiž, kdo se v nich bude ucházet o přízeň voličů. Nejblíže nominacím je zřejmě KDU-ČSL, která bude o podobě své kandidátní listiny rozhodovat už za měsíc. Jak zjistilo INFO.CZ, o přední místa se popere hned několik kandidátů. Kromě stávající trojice lidoveckých europoslanců se vedení chce ujmout i současný předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík.

„Nominaci v mém kraji mám a na 99 % půjdu do primárek. Uvidíme, jak v nich delegáti rozhodnou,“ řekl redakci Benešík, který v současné době řídí v Poslanecké sněmovně výbor pro evropské záležitosti (VEZ). „S největší pravděpodobností budu usilovat i o post lídra kandidátky, ale konkurence je velká,“ dodal.

O tom, kdo by mohl lidovce vést do evropských voleb, se už nějakou dobu spekuluje. Benešíkovo jméno ale dosud v této souvislosti veřejně nezaznívalo. „Na Evropský parlament jsem se dlouhodobě připravoval a nejde tedy o nějaké náhlé pohnutí mysli nebo vytažení jména z klobouku. V mém případě to dává smysl,“ říká poslanec. Za svou největší přednost označuje přímou zkušenost s tím, jak se dělá evropská politika na národní úrovni.

Benešík je místopředsedou KDU-ČSL a od roku 2013 poslanec. O křeslo v Evropském parlamentu se neúspěšně ucházel ve volbách v roce 2004 (na šestém místě) a také v roce 2009 – tehdy už jako trojka. Ani to mu ale nepomohlo a Benešík skončil těsně před branami – do europarlamentu se dostali pouze dva lidovci: Zuzana Roithová a Jan Březina.

Vést kandidátku do Evropského parlamentu ve volbách v roce 2019 ale nebude lehké. Znovu kandidovat totiž zamýšlejí i stávající europoslanci, kteří byli za lidovce zvoleni v roce 2014 - Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský. A ani jejich ambice pochopitelně nejsou nízké.

„Ano, v roce 2019 chci opět kandidovat a rád bych obhájil pozici lídra kandidátky,“ řekl Svoboda. Přední místo – nejlépe jedničku či dvojku – by chtěla získat i Šojdrová. „Objíždím kraje a nominace už mám,“ uvedla. „Myslím, že mou výhodou by mohlo být to, že jsem v tomto případě jediná žena,“ dodala.

Lidovci ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 skončili na pátém místě s necelými 10 % hlasů, a do parlamentu se tak dostala pouze první trojice kandidátů. O jeden mandát více tehdy získalo hnutí ANO, sociální demokraté a TOP 09/STAN.

S poslední zmíněnou formací lidovci vstoupili do Evropské lidové strany (EPP) a spolupracují v jejím rámci na půdě Evropského parlamentu. Zda by něco podobného mohli přenést i na národní úroveň a jít do voleb společně, není zatím podle interních zdrojů redakce jisté. Předsednictvo lidovců se sice připravuje na volby samostatně, avšak případné spolupráci se údajně nebrání. „Určitá jednání už probíhají,“ řekl redakci jeden ze zdrojů.

Možné spojení s lidovci zcela nevylučuje ani TOP 09. „Zatím to ale pro nás není aktuální. Soustředíme se plně na komunální volby,“ říká k tomu jiný zdroj.

Volby do Evropského parlamentu budou od 23. do 26. května 2019. V případě KDU-ČSL sestavování pořadí na seznamech kandidátů do eurovoleb předchází vnitrostranická volba (primární volby). Zodpovědnost za sestavování kandidátky nese celostátní výbor a schválení je na celostátní konferenci. Ta letos bude 19. května, tedy přesně za měsíc.