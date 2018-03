Cesta k EU je pro některé balkánské země těžká. V Kosovu vede přes slzný plyn

Kosovská opozice už nejméně po patnácté zamořila parlament slzným plynem. Jako obvykle se pokusila zablokovat dohodu o hranicích se sousední zemí, tentokráte s Černou Horou. Přitom právě smlouvy o hranicích jsou podmínkou zrušení víz pro Kosovany cestující do Evropy a budoucího vstupu do Evropské unie.

Poslanci kosovské albánské nacionalistické strany Sebeurčení si přenesli do jednacího sálu parlamentu Kosova neobvyklé zavazadlo. Kanystr se slzným plynem, který otevřeli a vypudili tak ostatní poslance z jednacího sálu. Pokusili se tak zablokovat schválení dohody o hranicích s Černou Horou, na základě které jí Kosovo postoupí necelý 80 kilometrů čtverečních svého území.

Poslanci Sebeurčení tvrdí, že se Kosova nemá vzdát ani pídě své půdy, a použili vypouštění slzného plynu k zablokování jednání parlamentu o hranicích již několikrát. Tentokráte byl ale parlament po několika hodinách opět svolán a naprostou většinou změnu hranic schválil. „Nevzdáme to kvůli násilí a populismu,“ řekl americké televizní stanici CNN předseda kosovského parlamentu Kadri Veseli, „schválení tohoto dokumentu poslouží k posílení suverenity naší země a otevře nám cestu k Evropské integraci.“

Uzavření smluv o hranicích s některými sousedy bylo totiž podmínkou, aby Evropská unie zrušila občanům Kosova víza pro cesty do EU. Čekalo se už jen na ratifikaci smlouvy s Černou Horou, která byla uzavřena mezi ní a Kosovem v roce 2015. Kosované berou schválení smlouvy o hranicích s Černou Horou zároveň jako začátek cesty své země do Evropské unie. Pro vstup Kosova do unie je podle průzkumů veřejného mínění přes 90 procent obyvatel Kosova.

Kosovo ale nesplňuje některé podmínky vstupu do EU týkající se například vlády práva a boje s korupcí a nemá ani vyřešeny své vztahy se Srbskem, od kterého se odtrhlo v roce 2008. Navíc Kosovo jako samostatný stát uznává jen 23 ze stávajících 28 členských zemí Evropské unie. Členem EU se tak Kosovo pravděpodobně dlouho nestane a nejspíše se ještě před ním do unie dostanou všechny další balkánské země.

Na cestě do unie tak pomůže dohoda o hranicích spíše Černé Hoře, která by se mohla stát členem Evropské unie v roce 2025.