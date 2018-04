Cesta k vítězství lemovaná dezinformacemi: Orbán láká voliče na falešné zprávy a překroucená videa

„V Maďarsku je mediální situace obecně problém. Značná část tamních médií je pod vlivem vládnoucí strany Fidesz v čele s Orbánem, takže nelze mluvit o tom, že by byla maďarská média nezávislá a že by si průměrný Maďar mohl vybrat jakékoliv médium a očekávat od něj objektivní informace. Druhá věc je, že protiimigrační sentiment je důležitou složkou vládní propagandy, což se projevilo i v jednom z videí člena Orbánovy vlády, které vzniklo ve Vídni,“ říká pro INFO.CZ analytička a odbornice na maďarskou politiku Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavlína Janebová.

Autorem videa je šéf úřadu Viktora Orbána János Lázár, který po návštěvě rakouské metropole označil Vídeň za odstrašující příklad toho, jak by za několik let mohla údajně vypadat Budapešť, pokud lidé opozici dovolí vpustit do země migranty. Vídeň je podle jeho slov kvůli imigrantům špinavější, chudší a nebezpečnější. Video vykreslující migranty jako pohromu pro rakouské hlavní město je však jen kapkou v moři.

Před třemi týdny například provládní server Origo zveřejnil na svých facebookových stránkách video s popiskem „Evropa 2017 – tohle chcete?“, na kterém dva muži sráží k zemi starší ženu při návštěvě kostela, aby jí ukradli kabelku. Útok se přitom stal v roce 2015 v americkém městě Omaha. Jedním z dalších příkladů propagandy státních médií je také nedávno odvysílaný televizní pořad o Maďarech, kteří se odstěhovali do Švédska, kde ale měli ze sousedů-imigrantů strach, a tak utíkají zpět do rodné země.

Na problém šíření zkreslených videí a „falešných zpráv“ upozorňuje také americký sever BuzzFeed. „Falešné zprávy zde byly dlouho před americkými prezidentskými volbami v roce 2016 a Maďarsko pod vedením Orbána je za posledních 20 let jedním z jejich nejvíce agresivních podporovatelů,“ říká pro BuzzFeed politický Ron Weber, který byl poradcem maďarských sociálních demokratů před volbami v roce 2002. Podle něj tak Orbán využívá takzvaných fake news už řadu let.

Podle odbornice AMO však ne vždy jde o falešné zprávy, ale spíš o překreslení skutečnosti. „Nemůžeme říct, že by ty zprávy byly úplně falešné, ale zkreslují realitu tak, aby to podporovalo narativ strany Fidesz o tom, že v Maďarsku nechceme uprchlíky, islám a dovoz nějakých hodnot, které nám nejsou vlastní,“ říká Janebová.

Ruská dezinformační kampaň je menší než v Česku

S šířením dezinformací – především před volbami – má vlastní zkušenosti také Česko, v porovnání s Maďarskem tu jsou ale značné rozdíly, upozorňuje pro INFO.CZ analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca.

„V Maďarsku je mediální trh většinově ovládán právě lidmi, kteří jsou blízcí Viktoru Orbánovi. Takže zatímco u nás je šíření dezinformací doménou především takzvaných alternativních webů, v Maďarsku je to spíše o zneužívání a nafukování různých problémů,“ popisuje rozdíly mezi Českem a Maďarskem Máca a poukazuje přitom na zajímavý moment Orbánovy předvolební kampaně namířené proti miliardáři Georgi Sorosovi, díky které nabylo přes 60 procent Maďarů dojmu, že Soros ve volbách také kandiduje.

„V Maďarsku je tedy situace díky té státní masírce jiná. Máte zde jakéhosi vládce nebo člověka blízkého carovi, který se tou svojí ideologií pohybuje v předsálí Kremlu. To samozřejmě vstupuje do mediálního prostoru, kdy média postupně ztrácí svou funkci informovat o věcech, jak jsou, a naopak podporují zájem udržet na výši elity, které je ovládají,“ vysvětluje Máca s tím, že na rozdíl od Česka je ale snaha Moskvy ovlivnit veřejné mínění v Maďarsku podstatně menší.

„Tady jsou zajímavá slova ředitele maďarského institutu Political Capital Pétera Krekó, podle něhož probíhá informační válka tam, kde jsou dvě znepřátelené strany, a právě proto není v Maďarsku ruské ovlivňování veřejného mínění tak silné. Je zajímavé sledovat počet diplomatů na ruské ambasádě v Česku a Maďarsku, kde je to asi třikrát méně než u nás a přitom jsou země počtem obyvatel srovnatelné. Takže ta informační válka probíhá tam, kde o něco jde, ale vzhledem k tomu, že Maďarsko je díky postavě Viktora Orbána samo o sobě výrazně proputinovské, ten vliv není až tak silný, co se proruských dezinformací týče,“ dodává Máca.

Migrace voliče pálí méně než školství

Podle posledních předvolebních průzkumů má Orbán před opozicí dvaceti až třiceti procentní náskok, k němuž mu dopomáhají mimo jiné právě státem ovládaná média. „Fidesz jako strana má hodně propojenou strukturu v celém Maďarsku, kdy ovlivňují státní instituce a do velké míry právě i média – především ta veřejnoprávní, jako je rozhlas a televize. Tato média opravdu nekriticky přijímají to, co Fidesz hlásá a Orbánova strana má ve veřejnoprávních médiích také největší prostor,“ říká odbornice AMO s tím, že prostor pro opozici je nepoměrně menší.

„Pokud si uvědomíme, že většina lidí konzumuje zprávy z médií, jako je právě televize a rozhlas – zejména z těch veřejnoprávních, protože mají tendenci jim věřit – tak do určité míry přejímají názory strany Fidesz, což je spojené i s propagandou proti Georgi Sorosovi. Ukázalo se, že lidé hodně věří tomu, co Fidesz říká. Na druhou stranu migrace není ten největší problém, který by ty volby rozhodnul,“ domnívá se Janebová s tím, že Maďary pálí úplně jiné problémy – především stav zdravotnictví nebo školství.

„Tato témata by měla teoreticky nahrávat opozici, pokud by byla opozice schopná je nějak zvednout, ale ta se věnuje především kritice Orbána, takže to téma v podstatě neřeší nikdo. Ve finále ty volby vyhraje Fidesz, i když mnoho lidí není se stavem školství nebo zdravotnictví spokojeno a v Maďarsku stoupá i míra chudoby,“ říká analytička s tím, že to, s jakou převahou Fidesz vyhraje a zda získá ústavní většinu, je zatím velký otazník.