EU vyjednala obchodní dohody s Japonskem a Singapurem. Exportéři na japonský trh ročně ušetří okolo miliardy eur

Jednání s Tokiem začala v roce 2013 a smlouva má už při vstupu v platnost ihned zaručit zrušení přes 90 procent celních poplatků, které exportéři z EU v Japonsku platí. Po jejím plném uplatnění to u zboží z EU bude až 97 procent a pro zbývající položky budou platit snížené sazby či celní kvóty. Exportéři tak ročně ušetří okolo miliardy eur (přes 25 miliard Kč).

„Dohoda o partnerství bude znamenat velké obchodní příležitosti pro obě strany,“ řekl na tiskové konferenci Katainen. Komise o dokumentu jednala na základě mandátu, který schválily členské země, průlom nastal loni v létě na summitu EU-Japonsko v Bruselu a vyjednavači svou práci ukončili na počátku prosince.

Dál ale budou pokračovat jednání s Tokiem o normách ochrany investic a řešení sporů v této oblasti. Podle komise mají obě strany zájem tuto otázku vyřešit co nejdříve.

Komise dnes upozornila, že smlouva nic nemění na unijním zákazu veškerého dovozu velrybích produktů, který trvá už přes 35 let, naopak má být dalším základem pro pokračující dialog EU a dalších zemí s Japonskem ohledně souvislostí mezi obchodem a ochranou životního prostředí.

Po souhlasu členských zemí a následně také europarlamentu by dohoda mohla začít platit ještě za mandátu stávající komise, tedy v příštím roce. Pokud se to podaří do odchodu Británie z EU, bude se také na Brity tato smlouva vztahovat v předpokládaném přechodném období do konce roku 2020.

Například na japonský trh, který je čtvrtým největším odbytištěm pro unijní zemědělský export, bude možné dovážet bezcelně okolo 85 procent zemědělských a potravinářských výrobků.

Zároveň dohoda chrání před napodobováním asi 200 evropských zemědělských výrobků s takzvaným zeměpisným označením, v ČR jsou takto chráněny třeba olomoucké tvarůžky nebo některá piva.

Smlouva se týká i odstranění některých dalších překážek vzájemného obchodu. Zajišťuje například, že u motorových vozidel budou obě strany dodržovat stejné mezinárodní normy týkající se bezpečnosti výrobků i ochrany životního prostředí. Na automobily z EU se tak budou stejné požadavky vztahovat v EU i v Japonsku, nebude je při exportu tedy nutné znovu certifikovat a vývoz se zjednoduší.

Evropské společnosti se budou nově moci ucházet v Japonsku o veřejné zakázky ve 48 velkých městech za stejných podmínek jako jejich japonské protějšky, zrušeny budou překážky při zadávání veřejných zakázek v železniční dopravě.

Také obchodní dohoda se Singapurem odstraňuje okolo 80 procent celních bariér a některé další necelní a technické překážky obchodu, včetně uznávání certifikací u motorových vozidel a elektroniky. Uchazeči z EU se budou moci v Singapuru více účastnit otevřených nabídkových řízení na veřejné zakázky.