Jsou data Evropanů v bezpečí? Evropský parlament bude řešit skandál Facebooku a Cambridge Analytica

Evropský parlament bude schvalovat mimo jiné směrnice o recyklaci odpadů, které by během několika let měly zvýšit podíl tříděného odpadu a výrazně snížit množství komunálních odpadu na skládkách. Europoslanci budou také diskutovat o ochraně dat a soukromí občanů v souvislosti s nedávnou kauzou kolem sociální sítě Facebook a firmy Cambridge Analytica.

Balík reforem o odpadech a skládkách se týká takzvaného oběhového hospodářství, jehož smyslem je minimalizovat produkci odpadu. Podle europoslanců by reformy měly prospět nejen životnímu prostředí, ale i pracovnímu trhu - recyklováním a zpracováním odpadů se vytvoří nová pracovní místa.

Podle nové legislativy, kterou budou muset do dvou let členské země zapracovat do svých právních řádů, by mělo být do roku 2035 určeno k uložení na skládku pouze deset procent komunálního odpadu a už v roce 2025 by mělo být minimálně 55 procent komunálního odpadu v zemích EU recyklováno.

Europoslanci dnes budou také debatovat o ochraně dat a soukromí občanů. V této souvislosti jim mají zástupci členských zemí a Evropské komise představit prohlášení těchto dvou institucí ke kauze firmy Cambridge Analytica. Ta podle nedávného odhalení v minulosti neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů sociální sítě Facebook a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg přiznal, že firma chybovala, omluvil se uživatelům a slíbil zvýšit kontrolu přístupu internetových vývojářských firem k uživatelským datům.