Ministři eurozóny vyslali na post viceprezidenta ECB Španěla de Guidose. Vedení banky připadne „seveřanům“

Ministři financí eurozóny dnes do funkce viceprezidenta Evropské centrální banky (ECB) podpořili španělského ministra hospodářství Luise de Guindose. Španěl byl jediným kandidátem. Irský ministr financí Paschal Donohoe totiž krátce před schůzkou oznámil, že stahuje nominaci šéfa irské centrální banky Philipa Lanea. Krok zdůvodnil snahou o to, aby členské země o obsazení funkce rozhodly konsensuálně. Postup de Guindose zapadá do nepsaného rámce, na jehož konci bude v čele ECB někdo ze „severních“, rozpočtově přísnějších států Unie.