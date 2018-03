Aféra Selmayrgate a arogance institucí ničí pověst EU. Zbytečně. Glosa Lucie Bednárové

Německý právník Martin Selmayr má s profesním působením v institucích EU dlouholeté zkušenosti. Není na místě pochybovat o tom, že by práci v čele sekretariátu Evropské komise zaměstnávajícím více než třicet tisíc lidí nezvládal. V tom zakopaný pes není. Okolnosti, které nedávné povýšení bývalého šéfa Junckerova kabinetu provázejí a které vyvolávají závažná podezření, už ale znepokojivé jsou. A není to problém vzdáleného Bruselu, ale nás všech. Kauza Selmayrgate, která prakticky nezmizela ze stránek evropských novin a dnes se jí dlouze věnoval i Evropský parlament, má totiž potenciál nenávratně poškodit celý projekt evropské integrace a znechutit i jeho zaryté zastánce. To před blížícími se evropskými volbami není ani pro Čechy dobrá zpráva.