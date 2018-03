Jak se Soudní dvůr EU (ne)vměšuje do záležitostí členských zemí. Komentář europoslance Zdechovského

Už mnohokrát jsem musel lidem v diskusích vysvětlovat, co mají vlastně na starosti europoslanci, potažmo Evropský parlament. V tomto článku bych se rád věnoval poslední instituci jmenované v úvodu – Evropskému soudnímu dvoru. V médiích se o něm dočteme jen málokdy a nejspíše málokdo také ví, jakými případy se tento soud zabývá. Evropský soudní dvůr v Lucemburku si navíc lidé mohou plést se štrasburským Evropským soudem pro lidská práva (dále ESLP).

V obou případech nesou oba soudy název „evropský“, nicméně se ale jedná o naprosto odlišné instituce. Jaké případy tedy Evropský soudní dvůr vlastně řeší a čím se liší od ESLP? Jednoduše řečeno, Evropský soudní dvůr se vyjadřuje k zásadním otázkám týkajícím se dodržování evropského práva. Mj. rozhoduje o tom, jakým způsobem se mají vykládat evropské předpisy, které mohou mít nejednoznačné vyznění. Není také od věci zmínit, že na rozdíl od většiny evropských institucí má sídlo v Lucemburku. Naproti tomu ESLP řeší případy týkající se lidskoprávních otázek, konkrétně rozpory s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a hlavně, spadá pod organizaci Rada Evropy, která není součástí EU.

Někomu by se mohlo zdát, že Evropský soudní dvůr velmi nepřiměřeně zasahuje do suverenity členských zemí. Ve zbytku článku bych proto rád zmínil dva případy, jimiž se tento soud nedávno zabýval a které ukazují, že opak je pravdou. Za zmínku stojí i proto, že jsou vhodné jako názorná ukázka toho, o čem a jakým způsobem Evropský soudní dvůr rozhoduje o tom, jak vykládat sporné pasáže evropské legislativy.

Propuštění těhotné ženy ze zaměstnání

První případ se týká těhotné ženy ve Španělsku, která měla být propuštěna z práce. V roce 2013 totiž zahájila bankovní společnost Bankia, u níž byla paní zaměstnaná, konzultace s odborovými sekcemi a dne 8. února 2013 byla uzavřena dohoda o hromadném propouštění. V listopadu téhož roku přišel zmíněné paní propouštěcí dopis, kde jí sdělili, že jí bude ukončená pracovní smlouva s účinností k 10. prosinci 2013. Žena byla v okamžiku svého propuštění ze zaměstnání těhotná a podala proti svému propuštění žalobu, která se dostala až k Evropskému soudnímu dvoru.

Otázkou, kterou měl řešit ESD, bylo, zda je v souladu s ustanoveními evropské směrnice 92/85 španělská právní úprava, která nestanoví, že v případě hromadného propouštění mají těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně krátce po porodu nebo kojící zaměstnankyně přednostní právo na setrvání v podniku, kdy naopak zmíněná směrnice 92/85 tuto ochranu zmiňuje. A soud rozhodl tak, že tato směrnice neukládá členským státům žádnou povinnost stanovit přednostní právo těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň na setrvání v podniku a ani přednostní právo na jejich profesní přeřazení, které by se uplatnilo před hromadným propouštěním.

Směrnice totiž obsahuje pouze minimální požadavky a je třeba vykládat ji tak, že připouští i takovou vnitrostátní právní úpravu, která v rámci hromadného propouštění nestanoví přednostní právo těhotných zaměstnankyň na setrvání v podniku ani přednostní právo na ochranu před propuštěním. Evropský soudní dvůr tedy rozhodl, že případnou ochranu přednostního práva těhotných na zachování zaměstnaneckého poměru má řešit stát, v tomto případě Španělsko. Rozhodnutí ESD tak bylo v neprospěch matky a zároveň ve prospěch španělské národní legislativy.

Služba pohotovosti bez odměny

Druhý případ se týká Belgičana, který začal roku 1980 pracovat pro město Nivelles a o rok později se stal dobrovolným hasičem. Jen pro vysvětlení: Místní požární služba sdružuje profesionální a dobrovolné hasiče. Mezi jejich úkoly má patřit zejména držení pohotovosti na hasičské stanici, jejíž časový rozpis se určuje vždy na začátku roku. A protože nedostával patřičnou odměnu, zahájil soudní řízení kvůli tomu, aby mu město Nivelles zaplatilo náhradu škody za dlouhodobé nevyplácení odměny za jeho služby dobrovolného hasiče, zejména službu domácí pohotovosti. I tento případ se dostal až k Evropskému soudnímu dvoru.

Otázkou, kterou měl evropský soud v tomto případě řešit, proto bylo, zda je službu domácí pohotovosti nutné považovat za pracovní dobu pro účely přiznání nároku na odměnu? Soudní dvůr rozhodl tak, že vynětí doby pohotovosti v režimu fyzické přítomnosti v místě práce z pojmu „pracovní doba“ by bylo proti směrnici 2003/88, jejímž účelem je zajistit bezpečnost a zdraví pracovníků.

Pro vymezení pojmu „pracovní doba“ ve smyslu této směrnice má být dle soudu rozhodující skutečnost, že pracovník se musí zdržovat na místě určeném zaměstnavatelem a má být v danou dobu vždy k dispozici k plnění úkolů. Při této pohotovosti má člověk výrazně omezenou možnost věnovat se jiným činnostem. Z toho má vyplývat, že doba pracovní pohotovosti, kterou pracovník tráví doma s povinností reagovat na povolání svým zaměstnavatelem do osmi minut, musí být považována za pracovní dobu. V tomto případě tedy bylo jednání města Nivelles v rozporu s evropským právem a soud v Lucemburku dal za pravdu žalující straně.

Dva zmíněné případy projednávané Evropským soudním dvorem, nám krásně ukazují, co evropský soud řešit může a kde naopak zasahovat nehodlá. Zvláště z výsledného rozhodnutí prvního případu jasně vyplývá, že ESD nebude bezdůvodně zasahovat do záležitostí národních států. Pokud tedy platná evropská legislativa něco striktně nevyžaduje, přiznává soud členským zemím volnost. A jak ukázala „španělská kauza“, děje se tak dokonce i v případech, kde by se mohlo zdát lepší, kdyby evropské předpisy byly ve svých požadavcích mnohem přísnější.

Přeji hezký den a veselou mysl!

Autor je europoslanec za KDU-ČSL reprezentující lidoveckou frakci EPP.