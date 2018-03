Kam dál v Česku? Zamyšlení europoslance Pavla Svobody

Vyšli jsme do ulic, abychom vyjádřili nesouhlas s některými politiky, kteří se ale dostali k moci demokraticky. Výzkumy veřejného mínění potvrzují, že jejich podpora je stabilní. Můžeme si stokrát říkat, že u nás neplatí, že hlas lidu je hlas boží. Můžeme si stěžovat na ovlivňování voleb emocemi a dezinformacemi. Demokracie tu ukazuje své meze. Problém je v nedostatku informací. Problém je v elementární slušnosti. Staromilci tomu říkají ctnost.

Především si nezoufejme. Boj s lidskými nedostatky, otravujícími společenské soužití, tady patrně byl vždycky, což dokazuje slavný Shakespearův sonet č. 66. Nesmíme to vzdát.

Nehodlám objevovat Ameriku. Nedokáži to vyjádřit lépe než francouzský filozof Paul Janet (1823-1899), který před cca 140 lety napsal: „Ctnost zachraňuje státy a zkaženost je ničí. Necením málo zákonitých záruk veřejné svobody; mám úctu k zásadám politického hospodářství; ale kdybych měl nějakou oprávněnost, abych statečně mluvil k lidem této doby, řekl bych jim: ‚Milujete spravedlnost? Umíte si vážiti zákonů, byť i měly nedostatky, a úřadů, byť i nedokonalých? Umíte milovati právo sousedovo jako svoje vlastní? Necítíte nenávisti k těm, kdož mají víc než vy, ani opovržení k těm, kteří mají méně? Milujete více čest než bohatství a počestnou prostřednost víc než špatně zjednanou velikost? Jste schopni mluviti svobodně a při tom nenapadati, nelhati a nerozdmýchati stát? Umíte setrvati na své myšlence a uchovati své svědomí a při tom neučiniti násilí myšlence a svědomí druhých? Umíte konečně milovati svobodu a nechtít při tom panovati? Umíte-li to, zasluhujete, abyste byli občany; pakli neumíte, jest vaše politická a hospodářská věda od základu chybná a všecky revoluce světa vám nedají toho, čeho si žádáte.“

(Paul Janet, Dějiny vědy politické se zřetelem k mravovědě, kap. Poměr mravouky a politiky, str. XV, česky vyšlo nákladem Jana Laichtera na Královských Vinohradech v Praze r. 1896)

Přiznejme si například, že naše představa o dialogu je taková, že partner převezme náš názor. Jdeme do dialogu s tím, že by partner mohl mít alespoň částečně pravdu, a že tudíž i já jsem ochoten se přizpůsobit?

Mnoho politické moudrosti v humorném oděvu nalezneme u G. K. Chestertona (souhrn zde). Svoji schopnost lapidární syntézy dokázal, když okolo r. 1940 na otázku deníku The Times, co by se mělo zásadně změnit, aby společnost byla lepší, odpověděl Chesterton: „Vážení! Já.“

Pavel Svoboda je český europoslanec, který v Evropském parlamentu vede výbor pro právní záležitosti. Bruselský server Politico ho označil za jednoho nevlivnějších evropských poslanců.