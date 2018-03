Návrat staronové kancléřky. Bez Merkelové to v Evropě nepůjde. Glosa Lucie Bednárové

Počítat kolika bruselských summitů, tedy vrcholných setkání evropských premiérů a prezidentů, se dosud zúčastnila německá kancléřka Angela Merkelová, nemá smysl – bylo jich opravdu hodně. Nejsilnější unijní ekonomiku totiž Merkelová reprezentuje už od roku 2005 a od minulého týdne, kdy ji Spolkový sněm už počtvrté v řadě zvolil kancléřkou, se s ní v nejvyšších evropských politických kruzích musí počítat na další čtyři roky. Ještě nedávno tomu tak ale nebylo a ve vzduchu to bylo pořádně cítit. Dnes je atmosféra v Bruselu jiná. Zkrátka: čekalo se na Angelu a její vládu.

Třeba takový summit loni v prosinci. Angela Merkelová kráčela po červeném koberci a něco bylo jinak. Všiml si toho každý, nejen my, evropští novináři, kteří na summitech trávíme už nějaký čas, ale i zámořští žurnalisté, kteří tak často nejezdí. „Německá kancléřka Angela Merkelová udávala tón na evropské politické scéně celou poslední dekádu. Když ale procházela přes červený koberec, její obvyklá aura byla pryč,“ napsaly New York Times.

Měly pravdu. Kancléřčini křesťanští demokraté sice vyhráli loni v září německé parlamentní volby, oslabili ale natolik, že se jim několik měsíců nedařilo domluvit koalici. Mluvilo se o tom, že éra Merkelové spěje nenávratně ke konci a je třeba se připravovat na dobu, která přijde po ní. To pořád platí. Ani sama kancléřka, kterou minulý týden do čela nové vlády potvrdil Spolkový sněm, se netají tím, že za čtyři roky s nejvyšší pravděpodobností skončí. Do té doby se s ní ale musí počítat.

A to přesně bylo cítit dnes při její další promenádě po červeném koberci v budově Evropské rady. Merkelová v klasickém saku růžové barvy se sebejistotou jí vlastní předstoupila před novináře a řekla, co měla na srdci. Doplňující otázky reportérů nepřipustila a pokračovala dál. Summit, který dnes večer jedná v Bruselu, má na programu hned několik důležitých bodů, v nichž je názor německé kancléřky klíčový. Tím se ostatně při příjezdu na jednání netajil ani český premiér Andrej Babiš. Na novinářský dotaz, zda by unijní lídři měli v rámci společného postupu vůči Moskvě kvůli kauze Skripal přikročit k vyhošťování ruských diplomatů, odpověděl, že si rád vyslechne přímé reakce velkých států unie, zejména pak německou kancléřku. Další signál, že bez Merkelové Evropa – minimálně při summitech na bruselské půdě - neběží naplno.

Angela Merkelová je zkrátka zpátky. A ví to Němci i jejich partneři v jednání, což dnes večer potvrdil také nejmenovaný diplomat, který se pohybuje v jejich blízkosti. Na německé straně je prý ve srovnání s předchozími summity cítit znovu nabytá jistota a při výměně názorů se mluví více otevřeně. A to je dobře. Evropa potřebuje jít kupředu a bez Německa to nepůjde.