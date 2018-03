Ocelová diplomacie v trojúhelníku USA-EU-Čína a návrat do 70. let. Komentář Lukáše Pachty

Vývoj posledních dnů nás vrací do 70. let a Kissingerovské trojúhelníkové diplomacie USA-SSSR-Čína. Tentokrát je to obchodní studená válka a místo SSSR v něm figuruje EU, zatímco obě zbývající velmoci zůstávají stejné.

Čínská nadprodukce oceli již delší dobu vzbuzuje obavy, zejména v EU, ale i v USA. Oba západní obchodní bloky odmítly přiznat Číně status tržní ekonomiky podle pravidel Světové obchodní organizace. Z části je to kvůli státem dotované oceli, z části kvůli nerespektování intelektuálního vlastnictví ze strany Číny.

Zatímco EU vymýšlí obchodní obranné nástroje, jak se v případě velké míry dovozu dumpingové oceli z Číny bránit, americký prezident Trump přijal daleko přímočařejší přístup: okamžité zavedení vyšších cel na dovoz oceli a hliníku. A to i přesto, že Čína do Ameriky ocel téměř nevyváží. Ale co není, může být, zvláště pokud by se EU dovozu pod cenou účinně bránila. Americké opatření se zatím daleko více dotýká Japonska nebo Jižní Koreje než Číny.

EU na poslední chvíli odvrátila hrozbu, že se zvýšené tarify budou vztahovat i na ni. Za tímto účelem Komise vypravila do Washingtonu delegaci, která připomínala „pouť do Cannosy“. Dosáhla ale jen dočasného odložení s tím, že dlouhodobější budoucnost je pořád nejistá.

Znovu se tu přesto ukazuje, že EU jako blok má váhu a že samotné členské státy by zde asi nevyjednaly nic. Na druhou stranu je také jasné, že EU trpí i v této oblasti určitou těžkopádností a nemůže dostatečně rychle reagovat na svižná americká rozhodnutí a rychlé eskalace obchodních válek. Prohlášení lídrů ze summitů v Bruselu 22. března je málo.

Obchodní spory se prohlubují a trhy to pociťují. Ve čtvrtek prezident Trump rozhodl dále pomocí tarifů omezit čínský dovoz o dalších 60 miliard dolarů (zhruba 1,2 bilionu korun) a k tomu omezit čínské investice i transfer know-how.

Čína již dala najevo, že odpoví podobně bolestivými opatřeními. Zatím však nespecifikovala jakými. Podle provládního Global Times se dá očekávat čínský bojkot amerických zemědělských produktů, zejména sóji.

Bude v případě Trumpova rozhodnutí platit, kdo jiném jámu kopá…? Rozjíždění obchodních válek nikomu neprospěje a EU a Čína to právem kritizují. Pokud jde ale o striktnější přístup k Číně a krádežím technologií v její režii, měla by se EU od Ameriky poučit.

Evropské „trade defense instruments“ (antidumpingová opatření na ochranu unijní ekonomiky) začaly od roku 2018 platit, nyní bychom se měli zaměřit také na čínské investice v citlivých sektorech, jak před časem navrhoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Pražská Slavie vlastněná čínskou CEFC mezi takové citlivé sektory asi nepatří (tedy alespoň pro některé), ale kdo ví, co přijde, až Zemanova čínského poradce pustí vyšetřovatelé ze svých spárů.

Autor je poradcem poslankyně v Evropském parlamentu.