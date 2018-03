Zakážou nám JOGURT! a další bludy o EU britské provenience. Komentář Dity Charanzové

Začíná se nám tu poslední dobou šířit takový nešvar, chtělo by se říci s klasikem. Čím dál tím více se ve vážně míněných debatách skloňuje slovo „czexit“. Téma možného vystoupení ČR z Evropské unie občas někde zaznělo, vždy se ale drželo mimo hlavní proud. Trochu nám probublávalo například kolem domnělého zákazu zabijaček (pak se teda naštěstí ukázalo, že si to prostě někdo vymyslel).

Museli jsme se rozloučit s pomazánkovým máslem, resp. spokojit se se zkráceně Pomazánkovým, mnozí z nás zkoumali v sámošce zakřivenost banánů a kadeřnicím podpatky, jestli je ta zlá EU fakt přikázala zkrátit. Teď se debata vyrovnává a veřejný prostor se zaplňuje důvody, proč v EU zůstat. Ale my nikam (naštěstí) neodcházíme. Abych tu debatu trochu odlehčila, zašla jsem pro inspiraci ohledně smyšlenek o EU do Velké Británie (a jak to zde dopadlo, víme). Musí se ale uznat, že i na ostrovech

umí být velmi kreativní. Nakonec posuďte sami.

Britský tisk přišel v roce 1999 se zprávou, že musí autobusy každých 30 mil zastavit, pasažéři vystoupit, vystát si frontu, nastoupit a znovu koupit jízdné v plné výši. Na vině měla být bruselská pravidla na odpočinek řidičů. Pokud jste jeli víc než 50 km autobusem v posledních dvaceti letech, jistě víte, že je to nesmysl. Určitě to víte i v případě, že jste autobusem v dotčené době nejeli.

EU navždy umlčí hračky vašich dětí!

Unie plánuje zakázat hlučné hračky, rozlučte se s kvákajícími žabkami, píšťalkami i xylofony. Ztichnou jednou provždy rukou bruselského úředníka. Jedná se o zprávu z roku 1996, tedy jste si asi všimli (určitě všimli, pokud máte doma dvě malé děti jako já), že xylofony hrají dál (možná by spíš matky mohly mít špunty do uší na příděl…:).



Zakážou nám JOGURT!

V době sporu mezi Francií a Británií o označení některých jogurtů přišel Daily Express s tvrzením, že namísto slova jogurt nařídí Brusel používat označení: “mild alternate-culture heat-treated fermented milk” (překlad ráda přenechám odborníkům z mlékárenského průmyslu). Ne, ani dnes jogurt neprodávají v krabici od bot, aby se tam ten název vešel.

V roce 2004 se v britském tisku objevila informace, že si zaměstnanci budou do práce vybírat barvu koberce a značku čaje. Nařídila to EU a firmy to samozřejmě bude něco stát, psal rozhořčený tisk. Koberce zůstaly, jak byly (čaje taky). Větší firmy jen měly začít své lidi lépe informovat o svých plánech.

Tisíce zranění způsobených kalhotami, za řadu z nich může ZIP!

Ne, opravdu nezakázal Brusel vývoz zlých britských kalhot, které se tak nepěkně odvděčili svým majitelům za to, že si je koupili (jak v roce 1999 spekuloval britský The Sun). A když už jsme v šatníku, EU dokonce ani nenařídila zařadit tradiční skotský kilt mezi dámské oděvy (pod pokutou 1000 liber). Tohle byla kachna, stejně jako vše výše uvedené a mnohé další. Pro fajnšmekry přidávám odkaz na výčet sebraných mýtů z Velké Británie, určitě najdete i další skvosty.

Jak je vidět, kreativita neznala mezí a dnes se jen smějeme, s jakými bludy byla britská veřejnost soustavně konfrontována. Výsledek ale vidíme sami a zejména na britské straně už je humoru o poznání méně. Za rok a měsíc už nebude Velká Británie členem Unie, po více jak čtyřech desetiletích se tak znovu ocitne mimo projekt evropské integrace. A jak dnes postupně Britové zjišťují, bude to sice nová, ale velmi těžká situace.

A tak, když vidím v novinách další článek se slovem czexit v titulku, jsem velice obezřetná. Je určitě správné vysvětlovat občanům, že mýty o EU jsou opravdu jenom mýty a že nám členství v Unii svědčí, ale není radno si zahrávat s byť jen s úvahami o tom, že bychom mohli Albion následovat. Taková osudová chyba by nás a hlavně naše děti přišla nesmírně draho.