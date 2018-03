Nejméně oblíbené volby v Česku: O europoslancích budeme rozhodovat na konci příštího května

Příští volby do Evropského parlamentu se uskuteční 23. až 26. května 2019. Dohodli se na tom dnes zástupci členských zemí v Radě Evropské unie. Europarlament bude mít nově po odchodu Británie z EU 705 křesel místo dosavadních 751.

Rada uvedla, že pravidel z roku 1976 by se volby měly konat mezi 6. a 9. červnem, tento termín ale členské státy považují na nevhodný a navrhly tak jeho změnu. Po obdržení stanoviska europarlamentu by Rada měla své rozhodnutí oficiálně přijmout do konce června.

Občané EU volí zástupce do Evropského parlamentu jednou za pět let. Po posledních volbách z května 2014 je v něm nejsilnější politická skupina Evropská lidová strana (EPP) se 217 křesly, následovaná aliancí socialistů a demokratů (S&D) se 189 zástupci, další skupiny už mají méně než 75 poslanců.

V Česku se v minulých volbách rozdělovalo 21 míst v Evropském parlamentu. Těsně nejúspěšnější podle zisku voličských hlasů bylo hnutí ANO, které obdrželo čtyři mandáty, stejně jako koalice TOP09 a STAN; rovněž ČSSD měla úspěšné čtyři kandidáty. Zbylá křesla si rozdělily KSČM (tři), KDU-ČSL (tři), ODS (dvě) a Svobodní (jedno). Hlasování provázel rekordně nízký zájem voličů, kterých přišlo k urnám jen 18,2 procent.