Orbán je favorit, vítězství mu ale může zhořknout. 3 věci, které udělají z maďarských voleb drama

Viktor Orbán a jeho strana před volbami zesílili svoji kampaň, která je zaměřena proti imigrantům a „zahraničním nepřátelům“ Maďarska včetně Organizace spojených národů. Tu obviňují ze snahy vnutit zemi přijímání uprchlíků. Orbán, který je u vlády už osm let, totiž nehodlá přijmout nic jiného než absolutní vítězství své strany, která kandiduje spolu s křesťanskými demokraty, a sestavení jednobarevné vlády. A pokud možno chce získat v parlamentu dvoutřetinovou většinu křesel, aby případně mohl měnit ústavu.

Po osmi letech je ale část Maďarů unavena z vlády Fideszu i ze skandálů firem navázaných na Orbána a Fidesz, které získávají státní zakázky. Odpor u některých voličů vzbuzuje i Orbánovo přátelství s Ruskem a jeho snaha budovat v Maďarsku to, co komentátoři nazývají „neliberální demokracií.“ Tedy poloautoritativním systémem.

Agentura Reuters uvádí, že Orbán by nemusel získat nadpoloviční většinu v parlamentu, pokud budou Maďaři volit „takticky.“ Tedy hlasovat nikoliv pro ty kandidáty, které si nejvíce přejí v parlamentu, ale pro ty, kteří jim nejméně vadí.

Pomoci by jim mohly i opoziční strany. Podle maďarského volebního zákona mohou stáhnout své představitele z kandidátky do dvou dnů před volbami. Kdyby kandidoval proti zástupci Fideszu v jednomandátových obvodech jen jeden opozičník, zvýšilo by to jeho šance. Ovšem kromě Fideszu jde do voleb 23 stran a pro mnohé z nich je získání státního příspěvku za mandáty ve volbách otázkou přežití.

Oslabit Fidesz by mohla i vyšší volební účast, zhruba kolem 70 procent oprávněných voličů. To by pomohlo některým malým stranám překonat pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu a sebrat tak Fideszu většinu. Zatím nejvyšší účast byla v parlamentních volbách v roce 2002, kdy dosáhla 72 procent. Fidesz naopak může oslabit nižší volební účast těch Maďarů žijících v zahraničí, kteří dostali občanství za Orbánovy vlády a chtějí většinou hlasovat pro jeho stranu.