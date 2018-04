Orbánovo vítězství: Udržel si ústavní většinu, pomohl mu hlavně venkov. Slibuje ochranu Maďarska

Radikálně nacionalistické Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) skončilo s velkým odstupem druhé, když získalo 26 křesel, třetí je koalice vedená socialisty se ziskem 20 poslaneckých mandátů. Vedení socialistů v čele s předsedou Gyulou Molnárem v reakci na volební porážku oznámilo rezignaci.

Do parlamentu se dostaly také liberální ekologická strana s názvem Je možná jiná politika (LMP) s 6,5 procenta a Demokratická koalice (DK) s 5,4 procenta hlasů.

Hungary: Landslide for Orban's Fidesz (EPP) in the countryside, centre-left opposition wins the urban centres (65% counted). #Valasztas2018 #Hungary pic.twitter.com/7TjIR9LuCg