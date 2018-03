„Pan brexit“ radí Česku: Chcete-li svobodu, musíte také vystoupit z EU. Farage promluvil i o Klausovi

Byl nejvýraznější tváří volající po vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Uspěl. Od té doby se stáhl do pozadí, dál je ale poslancem Evropského parlamentu. Se vším, co k tomu patří, a to už 19 let. Podle svých slov proto, že miluje ironii. Nigel Farage, bývalý předseda britské Strany nezávislosti (UKIP), poskytl Blesk Zprávám exkluzivní rozhovor během zasedání ve Štrasburku. Zmínil v něm i exprezidenta Václava Klause, se kterým se několikrát setkal.

Jak jste spokojen s vyjednáváními o brexitu? Protože to jsou už dva roky a žádná finální dohoda ještě na stole není…

Jsem spokojen s tím hlasováním o brexitu, ale od té doby se téměř nic nestalo. Lidé zvolili brexit, ale máme premiérku, která volila setrvání, máme vládu, ze které 15 členů volilo setrvání. Dělají příliš mnoho ústupků a Juncker (předseda Evropské komise - pozn. red.) s Barnierem (vyjednavač dohody o brexitu za EU - pozn. red.), ti nezvolení bruselští bossové, šikanují britskou vládu.

Takže je Británie trochu rozpolcená?

Země se rozhodla. Nebylo to jednotné, ale takové jsou každé volby. Velký počet lidí, kteří hlasovali pro setrvání, ale teď říká, že to byl jejich názor, finální rozhodnutí bylo jiné, takže mohli bychom prosím, prosím, postoupit dále? A to je to, co vláda nedělá. Myslím, že správné označení tedy je, že Británie začíná být frustrovaná.

Doporučil byste České republice stejné referendum, které proběhlo ve Spojeném království?

Pokud chcete žít ve svobodné zemi, která je demokratická, a lidé tvořící zákony jsou odpovědni přímo vám, pak nemůžete být členy Evropské unie. Na druhé straně třeba můžete být šťastní, když vám pan Juncker říká, co dělat. Nejsem proti evropské spolupráci - obchodní, v oblasti obrany a bezpečnosti, ve všech těch smysluplných věcech. Během těch let jsem strávil mnoho času s Václavem Klausem, vaším bývalým premiérem a prezidentem. On není protievropský, ale myslí si, že evropské struktury znamenají, že Česko nemůže být zcela svobodnou zemí. A já s ním souhlasím.