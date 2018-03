„Podnikněte opatření proti čínské oceli a dohodneme se.“ USA si kladou podmínky pro vynětí EU z nových cel

Američané podle listu chtějí také záruky, že Evropa bude posilovat své vojenské kapacity. Podmínky představil americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer na setkání s eurokomisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou v Bruselu, píše Der Spiegel.

Zdroj agentury Reuters z Evropské komise ve čtvrtek uvedl, že Malmströmová se příští týden setká s americkým ministrem obchodu Wilburem Rossem a pokusí se neshody kolem cel vyřešit.

Německá televize ARD dnes informovala, že kancléřka Angela Merkelová vyšle ministra hospodářství do Spojených států, aby se pokusil přimět americkou vládu k přehodnocení plánů na zavedení cel na ocel a hliník. Ministr Peter Altmaier v neděli odcestuje do Washingtonu, což mluvčí ministra potvrdil. Žádné bližší podrobnosti k tomu, s kým se tam setká, ale neposkytl. Merkelová je přesvědčena, že cla porušují principy Světové obchodní organizace (WTO).

Americký prezident Donald Trump minulý čtvrtek podepsal dekret o zavedení 25procentního cla na dovoz oceli a desetiprocentního cla na dovoz hliníku do USA. Cla mají vstoupit v platnost 15 dní po podpisu dekretu. Z nových cel byly od začátku vyjmuty Kanada a Mexiko, o získání výjimky nyní usiluje také Evropská unie.

Trump začátkem týdne uvedl, že Ross bude jednat se zástupci Evropské unie o odstraňovaní cel a dalších obchodních bariér uplatňovaných na dovoz zboží z USA. O víkendu podle agentury AP zopakoval svůj názor, že Evropská unie Spojené státy ekonomicky zneužívá.

„Pokud (EU) odstraní své odporné bariéry a cla na dovážené americké produkty, odstraníme ty své i my,“ napsal Trump minulou sobotu na twitteru. V neděli pak znovu pohrozil zvýšením cel na dovoz automobilů z EU.

Evropská komise dnes také vyzvala zástupce průmyslu, aby se vyjádřili k seznamu amerických produktů, na která chce EU uvalit cla, pokud Spojené státy zavedou cla na dovoz oceli a hliníku z EU. Komise chce zavést cla 25 procent na řadu amerických produktů. Desetistránkový dokument zahrnuje mimo jiné obilí, ovocné džusy, oblečení, domácí spotřebiče, lodě a motocykly, ale také například kovové výrobky pro použití ve stavebnictví a průmyslu.

Úředníci EU varovali, že pokud se nepodaří zajistit výjimku pro ocel a hliník z EU, oznámí WTO možná protiopatření do 23. května, nebo do 60 dnů od začátku platnosti amerických cel. Na některé produkty by mohla být zavedena cla do několika měsíců. Na další produkty by mohla být cla uvalena, pokud WTO označí americká cla za nelegální, nebo po třech letech.