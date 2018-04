Pokud Britové odejdou bez předchozí dohody, byznys to pocítí. Brusel se raději chystá na nejhorší

Evropská komise se podle listu Financial Times připravuje na krach jednání o vystoupení Velké Británie z unie. V příších deseti týdnech se komise chystá navrhnout desítky nových předpisů, které by v takovém případě pomohly firmám i jednotlivcům překonat zmatky plynoucí z náhlého odchodu Británie z unie - z takzvaného „tvrdého“ brexitu, který by nebyl ošetřený žádnou speciální smlouvou a nezakládal se na zcela dojednaném kompromisu.

Navrhované normy mají například umožnit bankám, poradenským firmám či právníkům, kteří mají briskou licenci, nadále fungovat ve zbylých zemích Evropské unie.

Po odchodu Británie z EU mají být také zvýšeny kvóty na dovoz potravin do zbytku unie. Změny mají podle listu Financial Times pomoci mimo jiné i škodovce, jejíž vozy vyrobené v Británii či z britských dílů půjde díky opatřením prodávat ve zbytku unie i po odchodu Velké Británie.

Detaily zatím nejsou známé, ale mělo by jít o 30–40 různých změn evropských předpisů. Mimo jiné by měla Evropská komise a další evropští regulátoři získat právo v nětkerých případech po omezenou dobu použití "krizové pravomoci", aby se firmy mohly vyrovnat s náhlým odchodem Londýna z EU. Jinak řečeno, aby mohly i nadále dovážet zboží z Británie a prodávat ho v Evropě, aniž by na to potřebovaly nové licence od unijních úřadů.

Velká Británie má z EU vystoupit 29. března příštího roku. Pak by mělo do konce roku 2020 platit takzvané přechodné období, kdy budou mít Londýn a Brusel speciální vztahy a které umožní firmám přizpůsobit se Brexitu.