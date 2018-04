Starosta, pokladník či sporťák. 6 Orbánových oligarchů, kteří v Maďarsku tahají za nitky moci

Starosta: Lorinc Mészáros

Na první pohled jde jen o starostu malé, zapadlé vesničky Felcsút západně od Budapešti. Jenže první pohled opět klame. Že nejde jen o podřadného státního úředníka, začíná být jasné při pohledu na místní fotbalový stadion s kapacitou 3600 fanoušků. Jeho cena 15 milionů eur (380 milionů korun) jen smutně koresponduje s počtem obyvatel vesnice. Těch je necelých šestnáct stovek. Místní lokálku, která tudy třikrát denně jezdí díky evropské dvoumilionové dotaci, vidí i optimisté jako poloprázdnou.

Stejně jako Mészáros není jen obyčejný starosta, není ani Felcsút obyčejná vesnice. Jde o rodiště Viktora Orbána a starosta je Orbánův kamarád již od dětství. A to v Maďarsku znamená hodně.

Že malý Lorinc znal malého Victora, se mu tak pohádkově vyplatilo. Původně totiž Mészáros spravoval plynové potrubí, s tím, jak ale stoupala politická hvězda Viktora Orbána, uviděl žebřík z údělu střední vrstvy i Mészáros. Maďarský deník Átlátszó nedávno odhadnul, že od roku 2010, kdy Orbán poprvé usedl do premiérského křesla, se jeho kamarádovi ze základní školy podařilo vyhrát veřejné soutěže za 1.56 miliardy eur. Z nich pocházela naprostá většina, 83 procent, z evropských peněz.

Když se novináři Mészárose, pátého nejbohatšího Maďara s majetkem asi půl miliardy dolarů, ptali, jak je možné, že majetek jeho firem roste rychleji, než hodnota Facebooku, lakonicky jim odvětil: „Možná jsem jen chytřejší než Mark Zuckerberg.“

Testy inteligence oba byznysmeni sice nezveřejnili, ale v čem maďarský obchodník vyhrává, je počet firem, které vlastní. Jeden maďarský deník nedávno spočítal, že jich vlastní celkem 203. Podle statistik Mészárosovi společnosti, které svým záběrem sahají od stavebních firem přes média, hotelové společnosti, energetické firmy až po vinařství, vyhrály celkem 97 veřejných tendrů, ve kterých se často nemusely ani příliš snažit. Asi v polovině případů totiž byli jedinými zájemci.

Ačkoliv nad šéfa Facebooku se Mészáros intelektuálně povyšuje, na svého kamaráda ze světa velké politiky nedá dopustit. „Za všechno vděčím Bohu, štěstí a Viktoru Orbánovi,“ tvrdívá.

Producent: Andy Vajna

Andy Vajna je emigrant. Ze země budoucí hollywoodský producent odešel po revoluci v roce 1956, kdy s rodinou emigroval do USA. Za oceánem se na něj usmálo štěstí. Jako filmový producent se podílel na úspěchu snímků, jakými byli třeba Rambo či Total Recall. Vydělal tak kapitál pro svojí budoucí finanční expanzi. S mladým Viktorem Orbánem se potkal v 90. letech, kdy byla současná hlava Maďarska na pracovní cestě po USA jako mladý poslanec.

Orbán na setkání nezapomněl a po letech se mu podařilo dostat Vajnu zpět do Maďarska. V roce 2011 dostal Vajna za úkol pečovat o kinematografii země, když se stal Orbánovým mužem pro rozvoj maďarského filmového průmyslu. Mnohem více se ale Vajna soustředil na nakupování kasin a médií. V obojím se mu dařilo.

Když se v roce 2014 v Maďarsku udělovaly licence na provoz pěti kasin v Budapešti, Vajnova společnost Las Vegas Casino je vyhrála všechny. Z tohoto byznysu mu sice neplynul takový příjem jako Mészárosovi ze stavebnictví, ale mnoho důvodů ke stížnostem Vajna neměl. Jeho kasina v roce 2015 vykázala tržby asi 70 milionů eur, loni pak bývalý producent získal jako vůbec první podnikatel licenci k provozu online kasina.

Největší kontroverze ale Vajna vyvolal v roce 2015, když koupil oblíbenou komerční televizi TV2 a přeměnil ji na hlásnou troubu svého chlebodárce. Na koupi celé televize tehdy Vajna neměl dostatek peněz, proto přišla na pomoc Orbánova vláda. Ta mu skrze státní peníze exportní banky půjčila tolik, kolik potřeboval - asi 25 milionů eur. Většina Maďarů je nyní přesvědčená o tom, že tyto peníze už nikdy neuvidí.

V roce 2016 byl Vajna považován za 16. nejbohatšího Maďara s majetkem asi 142 milionů eur.

Sporťák: István Garancsi

Pokud byste měli dost peněz na to, abyste si mohli koupit jakýkoliv maďarský fotbalový klub, odborníci by jistě doporučili FC Videoton. Nejenže aspiruje na ligové vítězství, ale především jde o oblíbený klub Viktora Orbána, premiéra známého svou láskou k fotbalu (ostatně již zmíněný fotbalový stadion ve Felcsútu je jen pár metrů od jeho domu). V současnosti Videoton vlastní István Garancsi, Orbánův velký kamarád.

Přátelství se prý penězi vyčíslit nedá. Co se týče Maďarska, tak na něj však alespoň v některých případech přilepit cenovku lze. V případě Garancsiho by tato cifra byla 49 000 000 000.

Přesně na tolik forintů (180 milionů dolarů) se totiž vyšplhala cena kontraktu, který mu přihrála maďarská vláda, aby vybudoval obří plavecký stadion pro Mistrovství světa v plavání, které Budapešť hostila v minulém roce. Podle původních odhadů přitom vláda neměla utratit více než 14 miliard forintů, po odsouhlasení se však objevily mnohé nezbytnosti, které cenu projektu nutně navýšily. A že tento kontrakt spadl Orbánovu příteli do klína bez výběrového řízení, to by už nikoho nemělo překvapovat.

Obří aquapark ale nebyl jediný vládní program, který Garancsimu přinesl významné prostředky. Jedné z jeho společností se například podařilo vyhrát vládní tendr na dodávky technologie přenosu dat maďarské verze EET. Ostatně, nebylo to až tak obtížné – vzhledem k nastavení podmínek byla jeho firma jediným možným vítězem.

Současné jmění Garancsiho se nyní odhaduje asi na 80 milionů eur, asi trojnásobek toho, co měl před nástupem Viktora Orbána do premiérského křesla.

Zeťák: István Tiborcz

V roce 2013 se slavilo obzvláště bujaře. To si totiž István Tiborcz bral za manželku Ráchel Orbánovou, dceru tehdejšího maďarského premiéra. I kvůli tomu se na něj a jeho firmu v dalších letech snesl kužel světla kvůli jeho pochybným obchodům.

Na začátku všeho byl Tiborczův nápad, jak pozvednout vesnice a města na evropskou úroveň a ještě ušetřit na obecních účtech za elektřinu. Jako bonus pak shrábnout nějaké evropské peníze, které by měly podporovat právě takovéto projekty. Řešení bylo brilantní – instalace veřejných LED lamp. Tiborcz i jeho společnost, Elios Innovative, právě začali svou expanzi.

A firmě se dařilo. Mezi lety 2010 a 2013 se tomuto sektoru věnovalo jen omezené množství firem a Elios byla v získávání veřejných kontraktů od měst a vesnic na instalaci nového veřejného osvětlení jasně nejúspěšnější. Dokonce do té míry, že se časem začala zaměřovat pouze na zakázky nad 100 milionů forintů – které často bez jakéhokoliv konkurenta vyhrávala. Že svým zákazníkům prodával LED lampy a své technické řešení až o 56 procent dráž, než jaká byla tržní cena, evidentně nikoho nezajímalo.

Tedy až do chvíle, kdy kolem firmy začal kroužit Evropský úřad pro boj proti podvodům - OLAF. Při prvních náznacích problémů tak Tiborcz svůj podíl ve firmě prodal a za získané peníze nakoupil pozemky a reality. OLAF po několika letech vyšetřování konstatoval v projektech závažné nesrovnalosti a konflikt zájmů. V 17 případech úřad uvedl, že nastavení podmínek soutěže bylo takové, že se žádná jiná firma reálně tendru zúčastnit ani nemohla. Maďarská vláda závěrečnou zprávu OLAFU měla k dispozici a měla i právo k jejímu zveřejnění. Přesto se tak zatím nestalo. Rodina je přeci základ státu.

Propagandista: Antal Rogán

Třetí nejmocnější muž Maďarska, neoficiální ministr propagandy. To je Antal Rogán, milovník luxusu a ten, kdo rád tahá za nitky mediálního byznysu v celé zemi. K tomu, aby se dostal do současné pozice, mu stačila bezpodmínečná loajalita vůči Orbánovi. Ten ho dosadil jako šéfa své kanceláře.

Jeho moc je rozhodně větší, než jeho funkce naznačuje. Rogán je tím, kdo rozhoduje o tom, do kterých médií proudí peníze za státní reklamu. Je tím, kdo vymýšlí a nakupuje billboardy s anti-sorosovskými poselstvími a voliče Rogán ovlivňuje i na sociálních médiích. Jenom v lednu a v únoru letošního roku jeho úřad vydal na reklamy proti strůjci útoku na libru 8.1 milionu eur.

Rogán je pro Orbána spojkou mezi ním a mediálními magnáty - Vajnou, Mésároszem či premiérovým poradcem a vlastníkem několika bulvárních magazínů Árpádem Habonym. „Vlastníci médií jsou jím poučováni, kdo jsou noví nepřátelé Maďarska,“ vysvětluje Pauline Adés-Mévelová z organizace Reportéři bez hranic.

Podle mnohých stojí Rogán i za hojně kritizovaným vládním programem, podle něhož si mohli lidé mimo EU koupit maďarské občanství tím, že investovali 300 tisíc eur do státních dluhopisů. Podle kritiků se takto do Maďarska a do Schengenského prostoru dostala mafie, kriminální živly, nebo jak INFO.CZ informovalo, třeba i špičky režimu syrského diktátora Bašára Asada.

Rogánovým hříchem je nestřídmost. Libuje si třeba v opulentních výletech na francouzskou riviéru, navštěvuje jen ty nejvybranější budapešťské restaurace, dává na odiv své bohatství. Na vysvětlení, kde však ke svému majetku přišel, čeká veřejnost marně.

A když se v deníku Népszabadság objevila reportáž o tom, jak si s rodinou užíval luxusních výletů vrtulníkem, noviny zakrátko skončily.

Pokladník: Lajos Simicska

Lajos Simicska je v seznamu Orbánových oligarchů ze sentimentu. Byl totiž první a největší Orbánův muž. Byl jeho mentor, byl tím, kdo vrtěl Orbánem, byl vysoce inteligentním pragmatikem a šedou eminencí v pozadí. Simicska s Orbánem společně chodili na školu, vojnu i univerzitu. Zakládali Fidész, který se jim podařilo přeměnit ze spolku univerzitních aktivistů v politickou sílu.

Ve straně se Simicska angažoval zejména jako finanční génius, který Fideszi zajistil, že se nemusela starat o to, že nebude mít na chleba. Na přelomu tisíciletí jej Orbán dosadil do čela daňového úřadu, brzy však musel rezignovat.

To byl moment, od kdy se Simicska začíná soustředit na budování obřího obchodního impéria. Jeho podstatou byly mediální, reklamní a stavební firmy. Úspěch měl Simicska, díky zdánlivě nekončícímu přísunu státních zakázek, zaručen.

Zatímco většina stavebních firem v zemi mezi lety 2007 a 2013 tak tak přežívala, Simicskova stavební společnost Közgép vyhrávala jednu státní zakázku za druhou. Dálnice, mosty, železnice i sklady radioaktivního odpadu. Vše mířilo za Orbánovým kamarádem. Zatímco v roce 2004 měl Közgép tržby 1.8 miliardy forintů, o pět let později to již bylo 40 miliard. A poté, co se Orbán stal v roce 2010 premiérem, bylo ještě líp. Odhaduje se, že mezi lety 2008 a 2013 firmy navázané na Simicsku vyhrály veřejné zakázky za 900 miliard forintů (4.2 miliardy dolarů). Rostlo i Simickovo proorbánovské mediální impérium, byly tam noviny, rádia i reklamní společnosti.

Jenže v roce 2014 si Orbán uvědomil, že vedle sebe nechal vyrůst někoho, kdo může znamenat jeho konec. Simicskova moc byla až příliš velká a Orbán se obával, že jeho bývalý spolužák už jej brzy nebude potřebovat. Spory gradovaly pozvolna, ale v závěru roku Simicska, který se během své kariéry úspěšně stranil médií a vždy byl spíše mužem za oponou, poskytnul médiím velký rozhovor, ve kterém Orbána výrazně zkritizoval. Alea iacta est.

Jeho stavební firmy najednou přestaly získávat státní zakázky, u médií byl stopstav na přísun státní reklamy. Simicska, který byl se stranou Fidesz propojený od jejího počátku, se od té chvíle začal soustředit na zachování svého obchodního impéria a na to, aby shodil Orbána kdykoliv se mu dostane příležitost. Před současnými volbami dostal příležitost - podpořil konkurenci Fidesze, politickou stranu Jobbik.