V nové „cestovní mapě“ evropských reforem bude migrace i obrana. Do června, plánuje Merkelová a Macron

Merkelová si podle agentury AFP zvolila Francii jako místo své první návštěvy po svém středečním opětovném zvolení kancléřkou, kterému předcházely měsíce politických vyjednávání.

Podle politologů citovaných AFP Macron na tento den dlouho čekal, aby mohl s kancléřkou probrat svou ambiciózní reformu eurozóny, tedy skupiny zemí, které používají společnou evropskou měnu. Tuto reformu po svém nástupu do funkce loni v květnu označil za jeden ze svých hlavních cílů.

Merkelová dnes podle agentury Reuters uvedla, že smyslem reformy by měla být stabilizace eurozóny a zvýšení konkurenceschopnosti bloku. Macron podotkl, že nová "cestovní mapa" evropských reforem by se měla týkat také hlubší integrace EU v otázce migrace, obrany a obchodu. Podle Merkelové je také potřeba větší sblížení v azylové politice.

Reuters připomíná, že podstatná reforma eurozóny se už děje a týká se například vytvoření bankovní unie mezi 19 členskými státy. Ochota ostatních států eurozóny přistoupit na Macronem navrhovanou hlubší integraci skupiny, například na vlastní rozpočet nebo vytvoření pozice ministra financí, je ale omezená.

Merkelová dnes v Paříži také řekla, že s Macronem bude hovořit o vhodné reakci na útok nervově paralytickou látkou na bývalého ruského agenta a jeho dceru v Británii. Londýn z něj viní Rusko. Merkelová před jednáním s Macronem dodala, že na tento fakt "ukazuje mnoho stop" a že je to "velmi těžká situace".

Agentura AFP poznamenala, že schůzka se konala za situace, kdy EU čeká odchod Británie z bloku, v Itálii nedávno vyhrály volby antisystémové strany a Španělsko se potýká s katalánskou krizí. "Francouzsko-německý motor si tak nemůže dovolit zpomalit, pokud chce, aby jeho evropský projekt pokročil," napsala AFP.

Dodala, že ne všem zemím EU se vedení francouzsko-německého tandemu zamlouvá, a citovala dnešní vyjádření nizozemského premiéra Marka Rutteho. "Neznamená to, že my, ostatní země EU, považujeme za dobré všechno, na čem se Němci a Francouzi shodnou. Že na to jen kývneme," řekl dnes Rutte v jednom rozhovoru, když měl komentovat návštěvu Merkelové ve Francii. Podle AFP dodal, že tím míní především návrh na vyšší příspěvky jednotlivých zemí do unijního rozpočtu a plán na vytvoření pozice ministra financí eurozóny.