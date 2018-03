V rakouských restauracích se může dál kouřit, poslanci zrušili část zákona

Schválení návrhu zrušit úplný zákaz kouření v restauracích se očekávalo, protože ani mezi lidovci se nevyskytly náznaky vzdoru vůči vládnímu návrhu. Vláda kancléře Sebastiana Kurze (ÖVP) ho předložila parlamentu na konci února.

Podle agentury APA hlasovali poslanci ÖVP a FPÖ svorně pro zrušení úplného zákazu kouření, opozice byla proti. Pouze jeden lidovec se hlasování zdržel.

Osmadvacet zákonodárců ÖVP přitom muselo hlasovat v rozporu se svým dřívějším přesvědčením z předchozího volebního období. Ještě před třemi lety lidovci prosadili záměr úplně zakázat kouření v restauracích se svými tehdejšími koaličními partnery, sociálnědemokratickou stranou (SPÖ).

Proti opětovnému uvolnění regulace v Rakousku už několik týdnů protestuje opozice i část občanské společnosti. Petici proti změnám protikuřáckého zákona už mezitím podepsalo přes 543.000 Rakušanů.

Pravicově populistická FPÖ a její náruživě kouřící šéf Heinz-Christian Strache si upuštění od absolutního zákazu kouření v restauracích stanovili jako jednu z podmínek pro uzavření koalice. Vicekancléř Strache v úterý naznačil, že by se o otázce mohlo znovu hlasovat v závazném referendu, pokud počet podpisů pod příslušnou peticí dosáhne 900.000. Vypsání referenda o zákazu kouření navrhla SPÖ, ale pro svůj návrh dnes nenašla většinu.

Protikuřácká norma dnes doznala i dalších změn. Cigarety si od počátku roku 2019 koupí jen lidé starší 18 let. V současnosti si tabákové výrobky mají možnost koupit už šestnáctiletí. Nově byl do zákona včleněn také zákaz kouření v automobilech, ve kterých sedí mladistvý do 19 let. Za porušení zákona v tomto bodě bude hrozit pokuta 100 eur (přes 2500 korun), při opakovaném porušení 1000 eur.

Dnešnímu hlasování předcházela v rakouském parlamentu bouřlivá debata. Předchozí sociálnědemokratická ministryně zdravotnictví Pamela Rendiová-Wagnerová obvinila FPÖ a ÖVP, že "zaprodali zdraví našich dětí". Dnešní jednání parlamentu je pravděpodobně celosvětový unikát, neboť dosud žádná země ve věci ochrany proti kouření neučinila krok zpět, citovala političku APA.

Poslanec Peter Wurm z FPÖ naopak chtěl debatu "zvěcnit". Poukázal na to, že beztak je 90 procent všech restaurací a 75 procent všech kaváren a hostinců nekuřáckých. A tento trend bude podle něj pokračovat.

V Rakousku, které je podle statistik na třetím místě v počtu kuřáků v Evropské unii, podle místního ministerstva zdravotnictví ročně zemře na následky konzumace tabákových výrobků 13.000 lidí.

V Česku začal platit protikuřácký zákon, který zavedl absolutní zákaz kouření ve veřejných prostorách, na konci loňského května.