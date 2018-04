Za všechno zlo nemůže Brusel. Jak číst Macronův projev v Evropském parlamentu?

Největší chybu, kterou by Evropa mohla udělat, je, že opustí model demokracie, který ji zajistil desetiletí míru a prosperity. Zároveň ale musí myslet na budoucnost a o svou křehkou demokracii pečovat. „Obviňovat Brusel z každého zla by bylo pohodlné, ale k řešení žádného problému to nepřispěje,“ řekl dnes ve Štrasburku, kde tento týden zasedá Evropský parlament, francouzský prezident Emmanuel Macron. Redakce INFO.CZ byla při tom. Co dalšího v proslovu zaznělo?

„Chci patřit ke generaci, která bude hájit evropskou svrchovanost, za kterou jsme bojovali. Nechci být součástí blouznící generace, která zapomíná na svou vlastní historii,“ předstoupil před evropské poslance chvíli po desáté hodině dopoledne francouzský prezident Emmanuel Macron. Přednesl zhruba dvacetiminutový projev a vyzval poslance, aby s ním diskutovali.

Co Macron řekl?

Jedinečný evropský model

Demokracie, která je chloubou starého kontinentu, je něco, na co by Evropa měla být pyšná a měla by o ni pečovat. „Neustoupím fascinacím autoritářskými režimy. Nesmíme přestat lpět na demokracii,“ řekl francouzský prezident. Evropský model demokracie je podle jeho slov ve světě jedinečný, protože „kombinuje vášeň pro svobodu, rovnost a pochopení pro rozmanitost jazyků, území nebo myšlenek.“

Souhlasím s #Macron na #EPlenary: "Nemůžeme jen obviňovat Brusel z veškerého zla a neúspěchů a kritizovat bez nových konstruktivních návrhů. Lidé potřebují mít pocit, že někdo reaguje na jejich podněty a obavy." — Martina Dlabajova (@Mdlabajova) 17. dubna 2018

Evropský parlament, na jehož půdě Macron promluvil, podle něj symbolizuje to, že se po skončení druhé světové války znesvářené národy sešly a byly schopny spolu diskutovat. „Neměli bychom to brát jako hotovou věc. Museli jsme ujít dlouhou cestou, než jsme něčeho takového dokázali,“ řekl.

Vinu nenese jen „zlý Brusel“

Evropská unie není dokonalá a zaslouží si reformu, všechno zlo ale není možné svádět na Brusel a Štrasburk, tedy dvě „hlavní města“ unijních institucí. Podle francouzského prezidenta by něco takového bylo pouze „pohodlnou hrou“, která by však nepřinesla řešení žádného problému.

Macron řekl, že evropští politici musí pracovat na tom, aby ukázali lidem, že je dokáží chránit a že dovedou reagovat na jejich obavy. „Populisté nabízejí jen hněv. My ale musíme naslouchat a ptát se lidí, co potřebují,“ řekl.

Konzultace s lidmi

Francouzský prezident Macron už dříve oznámil, že chce vést s lidmi konzultace o tom, kam by Evropa měla v budoucnu směřovat. Svůj úmysl zopakoval i dnes před evropskými poslanci. „Chceme si takto uvědomit, co nás spojuje a co nás rozděluje. Je to způsob, jak hledat společné odpovědi na nelehké otázky,“ uvedl během svého projevu. Odpoledne ho čeká podobná debata ve Francii, po níž budou následovat další státy včetně Česka.

Komunisti při projevu Macrona vystavili plakáty Ruce pryč od Sýrie. Zajímavé je, ze se Macron o úderu na Sýrii v projevu nezmínil. Teď následuje diskuse s poslanci. Macron sám o diskusi požádal. pic.twitter.com/4Zh5qwE1jr — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 17. dubna 2018

Hmatatelné výsledky do jara 2019

Na jaře příštího roku proběhnou po celé Evropě volby do Evropského parlamentu, které narážejí na stále nižší zájem voličů. EU i proto musí maximálně usilovat o to, aby do voleb, které jsou naplánované na 23. až 26. května, naservírovala lidem jasné a hmatatelné výsledky.

Podle Macrona je předně třeba odblokovat diskusi o reformě společné azylové politiky EU – konkrétně by EU měla mít program, který by přímo finančně podporoval místní samosprávy přijímající migranty. Dále je třeba pracovat na reformě hospodářské a měnové unie, zajistit potravinovou bezpečnost, bojovat proti klimatické změně a postupovat k tzv. sociální Evropě.