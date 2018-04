Zákaz dvojí kvality potravin: Brusel představí návrh, který má zajistit stejné zboží v EU

Evropská komise dnes představí způsob, jakým chce v Evropské unii zakázat prodej stejně označovaných výrobků, hlavně potravin, ovšem v různých zemích různě kvalitních. Zavádějící obchodní praktikou by se tak měla stát praxe, na jejíž existenci dlouhou dobu upozorňovaly země ze středu a východu EU, včetně České republiky.

Návrh, o kterém nyní budou jednat státy osmadvacítky a europarlament, bude součástí širšího souboru navrhovaných změn unijní spotřebitelské legislativy. Evropská komise by chtěla, aby všechny její návrhy byly schválené ještě do voleb do europarlamentu na jaře příštího roku.

Součástí novinek jsou také sankce za porušení unijního spotřebitelského práva. Úřady členských zemí by tak měly dostat možnost koordinovaně pokutovat prohřešky. Pokud se věc dotkne více členských států, počítá přitom návrh s pokutou až čtyři procenta ročního obratu v každé dotčené zemi. Státy pak mohou dát ještě i další pokuty podle svých národních pravidel.

Další z navrhovaných změn je záměr dát spotřebitelům větší možnost domoci se společně odškodnění, výměny či opravy v případech, jako byla nedávná globální aféra s dieselovými motory firmy Volkswagen. EU nechce jít americkou cestou hromadných žalob, v unii by měly věc na starosti třeba spotřebitelské organizace.

Další komisí dnes navrhované úpravy mají posílit transparentnost při on-line nakupování, kdy by mělo být jasné, zda je zboží přes síť pořizováno od obchodníka či od jiného občana.