„Zlobivé dítě“, ale naše. Evropští lidovci se přou, jak se postavit k Orbánovi

„Gratuluji Viktoru Orbánovi a Fidesz/MPSZ k jejich jasnému vítězství v maďarských parlamentních volbách. Těším se na pokračování naší spolupráce, díky níž najdeme společná řešení evropských výzev.“ Tolik tweet šéfa politické skupiny Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu Manfreda Webera ze dne, kdy maďarští voliči zajistili dosavadnímu premiérovi Viktoru Orbánovi ústavní většinu v národním parlamentu.

Na první pohled jde o běžně formulovanou gratulaci, která je politickou slušností a povinností - a v případě jiných politiků by pravděpodobně prošla bez větší pozornosti. Ale ne v případě Orbána a Webera. Weberův tweet totiž uvnitř frakce evropských lidovců znovu rozvířil už několik let táhnoucí se debatu o tom, jak se europoslanci mají stavět ke kontroverznímu politikovi. Její pachuť bylo možné zachytit i minulý týden na chodbách štrasburského sídla Evropského parlamentu, kam se na pravidelné plenární zasedání sjelo všech více než sedm stovek europoslanců.

Evropští lidovci, kteří ve svých řadách čítají například křesťanské demokraty německé kancléřky Angely Merkelové či šéfa Evropské komise Jean-Claudea Junckera, totiž navenek maďarského politika podporují a chovají se, jako by stále hlasitější kritiku na jeho adresu neslyšeli. Ignorují, že Orbánovi je dlouhodobě vyčítáno, že si systematicky uzurpuje moc, omezuje média a občanskou společnost, má vazby na Rusko a populisticky rozdmýchává v zemi protiimigrační nálady. Podle některých dokonce natolik, že by proti němu měla být na evropské úrovni po vzoru Polska spuštěna zvláštní procedura, na jejímž konci postižené zemi hrozí odebrání hlasovacích pravomocí v unijních institucích.

Uvnitř frakce, která je největší politickou skupinou v Evropském parlamentu, se ale o tak jednoznačném postoji, jež razí její vedení, mluvit nedá. „Je pravda, že naše pozice vůči Viktoru Orbánovi je široká,“ potvrzuje redakci česká europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL, která je také členem Evropské lidové strany. „Na druhou stranu, jestli si někdo myslel, že v EPP vítězství Orbána ve volbách Maďarům pořádně osolíme, tak to se nestalo,“ komentuje nedávnou výměnu názorů mezi evropskými lidovci, která proběhla v reakci na Orbánovy vítězné parlamentní volby 9. dubna.

Asi nejostřejší kritika na adresu Viktora Orbána a jeho stylu vládnutí, které podle mnohých podkopává základní evropské hodnoty, jako je svoboda, demokracie, odpovědnost nebo právní stát, zaznívá v rámci EPP od Švédů a Finů. Švédský europoslanec Gunnar Hökmark v reakci na Weberův tweet uvedl, že jeho obsah rozhodně neodráží smýšlení celé frakce. „Neschvaluji Weberovu gratulaci. Neměli bychom blahopřát lídrovi, jehož rétorika jde proti základním hodnotám, které jako EPP uznáváme,“ citoval ho bruselský server Politico.

Jedním z poslanců, kteří dlouhodobě volají po tom, aby Evropští lidovci Orbánovu stranu Fidesz dokonce vyloučili ze svých řad, je Lucemburčan Frank Engel. Už loni při debatách o omezování práv Středoevropské univerzity založené Georgem Sorosem v Budapešti, které do Bruselu přijel vysvětlovat sám Orbán, Engel upozorňoval na to, že maďarský premiér překračuje meze. „Všichni v soukromí by přiznali, že takhle situace nemůže pokračovat,“ uvedl.

Na druhou stranu lucemburský poslanec přiznává, že něco takového se pravděpodobně v brzké době nestane. Zdaleka největší podpoře se aktuálně 12 europoslanců Fidesz těší podle insiderů ze strany Německa – zejména od Křesťansko-sociální unie (CSU), bavorské sestry křesťanských demokratů (CDU) německé kancléřky Merkelové.

„K vyloučení strany Fidesz z EPP nedojde. Orbán - to není jen Maďarsko, je důležitý i třeba pro Balkán. Evropská lidová strana by tak nepřišla jen o dvanáct poslanců Fidesz, ale zároveň i o hlasy Maďarů na Slovensku nebo v Rumunsku,“ myslí si další český europoslanec z KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

To si podle něj uvědomují i lídři evropských lidovců Manfred Weber nebo Joseph Daul, kteří o Orbánovi hovoří jako o „zlobivém dítěti“, ale zároveň s jeho členstvím ve frakci kalkulují. „Orbán ví, kdy zařadit zpátečku. Mluvil o zavedení trestu smrti v Maďarsku, ale pak přijel do Štrasburku a tady nám říkal, že to nikdy nepodporoval a že to byla jen reakce,“ uvádí příklad Zdechovský. Podobně to vnímá i Michaela Šojdrová. „Orbán neustále zkouší, kam až může zajít. Vždycky se ale umí vrátit,“ dodává k tomu.

Šojdrová spolu s dalšími zahraničními europoslanci věří, že pokud bude Orbánova strana součástí politické skupiny evropských lidovců, pro politiky bude snadnější společně hovořit a Orbánovi připomínat, kde jsou hranice, které se nemají překračovat. „Pokud by na něj nebyl vyvíjen žádný tlak, kam by se situace v Maďarsku vyvíjela? Smysl EU se ukazuje i v o tom, že my jako Evropský parlament upozorňujeme maďarskou občanskou společnost na problémy, které tam jsou. Mají díky nám možnost slyšet i názory z druhé strany, které neříkáme jen tak,“ sdělila redakci Šojdrová.