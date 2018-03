Američan Mike věří, že je Země placatá. Vystřelil se ve vlastní raketě, aby si to ověřil z výšky

Co „šílenému“ Miku Hughesovi chybí na pudu sebezáchovy, to dohání srdnatostí a odhodláním. Tento profesionální řidič limuzíny a amatérský raketový inženýr totiž rázně odmítá fakt, že by Země byla kulatá. Věří, že naše planeta je „stejně placatá jako frisbee“. Dokonce se nyní po týdnech odkladů a mediálního zájmu odpálil ve vlastnoručně sestrojené raketě do výšky asi půl kilometru, aby celý problém dokázal zhodnotit s patřičným nadhledem.