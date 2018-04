Bollywoodský rebel zastřelil dvě chráněné antilopy, dostal pět let vězení za pytláctví

Za pytláctví byl na pět let odsouzen populární bollywoodský herec Salmán Chán. Herec podle soudu v roce 1998 zastřelil během natáčení filmu v západoindickém státě Rádžasthán dvě chráněné antilopy jelení. Soud mu dále uložil pokutu 10.000 indických rupií (necelé 3200 Kč). Informovala o tom dnes agentura Reuters. Bollywoodská hvězda se může odvolat k soudu vyšší instance.

Herec před soudem ve městě Džódhpur prohlásil, že je nevinný. Jeho právního zástupce agentura Reuters nezastihla. Po vynesení rozsudku policisté odvedli Chána do místní věznice. Není jasné, zda bude rebel Bollywoodu, jak Chána označují média, usilovat o propuštění na kauci. Podle korespondentů BBC se minimálně několika dnům ve vězení nevyhne.

Spolu s Chánem byli obviněni i další čtyři bollywoodští herci, které však soud viny zprostil. Skupina se na lov v přírodní rezervaci vydala v džípu, který Chán podle soudu řídil. Herec byl odsouzen podle zákona o ochraně volně žijících živočichů, uvedla prokuratura.

Před budovou soudu v Džódhpuru, druhém největším městě státu Rádžasthán, musely hercovy fanoušky usměrňovat stovky policistů.

Nejde o první střet 52letého Chána se zákonem. Chán čelil rovněž obvinění, že v roce 2002 automobilem přejel skupinu pěti mužů spících na chodníku. Jeden z nich zahynul, tři utrpěli vážné zranění a jeden byl zraněn lehce.

Proces se vlekl více než 12 let. Herec během něj tvrdil, že za volantem tehdy seděl jeho řidič, soud ale dospěl k závěru, že řídil on, a navíc byl v tu dobu pod vlivem alkoholu, takže ztratil kontrolu nad vozidlem. V roce 2015 byl Chán odsouzen na pět let vězení. Na konci téhož roku byl ale rozsudek anulován kvůli nedostatku důkazů. Únos a smrt klíčového svědka zůstávají neobjasněny.

Salmán Chán je jednou z největších hvězd Bollywoodu. Objevil se ve více než stovce filmů a jeho fanoušci pocházejí ze všech vrstev indické společnosti.