Britští euroskeptici chystají muzeum brexitu. Chceme vyprávět úplný příběh boje za nezávislost, tvrdí

Euroskeptici ve Velké Británii chtějí vybudovat muzeum brexitu, které by mapovalo dějiny „boje za nezávislost Spojeného království“. Na stránkách projektu vyzvali veřejnost, aby darovala předměty, které by pomohly odborníkům i široké veřejnosti lépe pochopit „cestu, která vedla k brexitu“.

Chystané muzeum by mělo ve svých sbírkách shromáždit předměty, jako jsou fotografie, reklamní placky a plakáty či osobní předměty, k nimž se váže nějaký příběh spojený s "bojem za nezávislost" Británie na Evropské unii. Lidé mohou instituci věnovat rovněž osobní korespondenci, deníky či pamflety.

Předměty mohou podle organizátorů pocházet i z jiných zemí než z Británie a darovat je mohou i zastánci setrvání Británie v Evropské unii. „Chceme vyprávět úplný příběh,“ stojí na stránkách muzea.

Podle Gawaina Towlera, bývalého mluvčího protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) a tajemníka organizace, která za chystaným muzeem stojí, existuje množství institucí, které se věnují evropské integraci, téměř žádná ale nestojí na straně jejích odpůrců. „Pokud nezačneme tvořit sbírky nyní, přijdeme o řadu předmětů dokumentární hodnoty,“ řekl Towler agentuře AFP.

„Neočekávejte, že se muzeum otevře v brzké době. Bude to trvat několik let,“ upozorňují organizátoři na stránkách projektu. Towler má poněkud jasnější představu, podle něj by první návštěvníci mohli do muzea brexitu zavítat „za dva až tři roky“. Muzeum by mohlo stát ve městě Lincoln ve východní Anglii.

Británie Evropskou unií opustí 29. března příštího roku. Členem Evropských společenství (ES), předchůdce EU, se Británie stala v roce 1973.