Dalším velkým milníkem je ohebná elektronika. Zdá se, že už v to věří i Apple

Už se o tom mluví několik let, že dalším velkým krokem ve vývoji elektroniky budou ohebné displeje. Technologie na to vyvíjí všichni hlavní výrobci včele se Samsungem a LG. Do rozjetého vlaku podle zdrojů CNBC nastoupil i Apple, který pracuje na prototypu skládacího, ohebného iPhonu.