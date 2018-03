Donald Trump je syn Džamily a Sajída. Na jeho rodinu se snesl hněv, musela utéct

Už v lůně své matky byl Donald Trump nezvykle citlivý. Během nocí, kdy jeho matku trápily starosti, začal být neklidný, převracel se a kopal. A pak, během jednoho deštivého podzimního odpoledne ve vesnici, kterou tvoří asi 200 domů z vepřovic, přišel čas, aby se narodil. V okolí nejsou ani zdravotní sestry ani porodní asistentky, a tak přišla na pomoc sousedova manželka. Novorozenec byl klidný a měl světlé vlásky, napsal list The New York Times .

To ovšem není Donald J. Trump, syn Mary a Freda Trumpových. Toto je Donald Trump, třetí potomek Džamily a Sajída Asadulláhových, který se narodil v okrsku Šáhristán v afghánské provincii Dajkondí třetího září 2016 - zhruba v době, kdy se jeho americký jmenovec připravoval na první předvolební diskusi poté, co získal republikánskou nominaci.

Afghánský Donald Trump dostal své jméno, protože jeho otec nesmírně obdivuje amerického magnáta Donalda Trumpa. Asadulláh pochází z chudé zemědělské rodiny žijící na místě, kde dobrá úroda mandlí často znamená rozdíl mezi tím, zda bude rodina hladovět, nebo ne. Ale vystudoval vysokou školu, četl Trumpovy knihy a sledoval ho v televizi, kterou si rodina pouštěla díky solárním panelům, jež ve vesnici nechala nainstalovat jedna humanitární organizace.

Asadulláh doufal, že pojmenováním synka po realitním magnátovi a slavné televizní osobnosti na něj přenese část Trumpova štěstí a úspěchu. Naděje na přívětivou tvář štěstěny se ale zatím nenaplnily. Rozhodnutí dát dítěti nemuslimské jméno rozzuřilo Asadulláhovy příbuzné natolik, že s nimi rodina dál nemohla žít ve své vesnici v provincii Dajkondí a raději se přestěhovala do pronájmu v Kábulu.

"Četl jsem Trumpovy knihy," řekl novinářům Asadulláh, zatímco si malý Donald Trump na jeho klíně hrál s otcovým mobilním telefonem. "Četl jsem jeho knihu 'Jak zbohatnout'. Taky jsem četl o jeho životě, jak postavil Trump Tower, jak se stal vůdcem strany. Pochopil jsem, že je to tvrdě pracující člověk. A myslel jsem si, že když syna pojmenuju Donald Trump, tak to ovlivní jeho osobnost, jeho chování."

A podoba novorozence jeho přesvědčení jen posílila. "Když se narodil, měl úplně blond vlasy, stejně jako má Donald Trump. Když jsem je uviděl, pomyslel jsem si: 'Dám mu jméno Trump'," vypráví.

Dítě podle tradice nemá prvních deset dní po narození žádné jméno. A tradice také velí, aby hlavní slovo při výběru jména měli prarodiče. Asadulláh chtěl tento zvyk porušit, ale jeho morální trauma bylo tak silné, že to nedokázal říct rodině. Manželka Džamila však byla na jeho straně.

Když se Asadulláhovo rozhodnutí dostalo na veřejnost, rodina ho nejprve zesměšňovala. Pak se posměšky změnily na hněv. "Když jsem pojmenoval syna Donald Trump, neměli radost. Říkali mi: 'Jak jsi mohl vybrat pro syna jméno nevěřícího člověka?' A pak už vztahy s mou rodinou nebyly dobré," dodal. "Můj otec je velmi zlostný člověk. Když mi řekl, že nesnese, že synovi říkám Donald Trump, odjeli jsme z vesnice a přestěhovali se do Kábulu."

Příběh malého Donalda Trumpa, kterému je nyní rok a půl, rodina udržela v soukromí. Ale nedávno začal po sociálních sítích kolovat chlapcův rodný list. Podle Asadulláha ho na internet dali bez jeho svolení zaměstnanci matričního úřadu, kteří se k němu prý chovali velmi neuctivě. Dokonce mu hrozili, že na něj poštvou afghánskou rozvědku - jen proto, že dal dítěti jméno Donald Trump.

"Když jsem tam přišel, uviděli zaměstnanci matriky synovo jméno a říkali: 'Co to má být? Donald Trump?' A já odpověděl: 'Ano, je v tom nějaký problém?' Posměšně se na mě ušklíbali a říkali: 'To je ale nevzdělaný člověk, pojmenoval svého syna Donald Trump.' Řekl jsem jim, že do toho jim nic není, že mají jen potvrdit synovu totožnost."

Kritici tvrdí, že Asadulláh pojmenoval syna po americkém prezidentovi jen proto, aby upoutal pozornost a mohl v zahraničí požádat o azyl. To on ale odmítá a tvrdí, že nikdy nechtěl, aby se jméno jeho syna přetřásalo na veřejnosti.