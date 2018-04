Film Terminál v reálném životě: Syřan už týdny žije na malajsijském letišti. Nemůže ani do země, ani z ní

Je to příběh jako z filmu Terminál, zatím však s otevřeným koncem. Syřan Hassan al-Kontar je už týdny uvězněn v mezinárodním prostoru na malajsijském letišti, a nemůže ani do země, ani z ní. Zatím se mu díky darům cestujících a posádek letadel daří přežívat, ale psychicky je naprosto na dně. „Už to dál nezvládnu,“ vzkazuje.

Syřan Hassan al-Kontar už několik týdnů žije v mezinárodním prostoru na malajském letišti a nemůže se dostat ani do samotné Malajsie, ani z ní. „Šílím z toho. Chci, aby to už skončilo,“ tvrdí muž, který přežívá díky darům jídla od cestujících a leteckých posádek.

Hassan al-Kontar utekl před narukováním do Asadovy armády v roce 2006 do Spojených arabských emirátů, kde několik let pracoval. Tedy až do předloňského roku, kdy mu však vypršelo pracovní povolení a emiráty ho deportovaly do Malajsie – jedné z mála zemí, kam jako Syřan nepotřeboval předem zvláštní vízum.

Během svého pobytu v Malajsii se muž snažil vydělat dost peněz na letenku do Ekvádoru, jeho plány ale na poslední chvíli krachly. „Rozhodnul jsem se, že z Malajsie poletím do Ekvádoru, kde mi rovněž mohli udělit vízum až během příletu. Takže jsem našetřil peníze a koupil jsem si letenku u Turkish Airways. Ale z nějakého důvodu mě nepustili do letadla, takže jsem se ocitnul zase na začátku,“ uvedl al-Kontar.

Dodává, že následně dostal od Malajsie pokutu za překročení délky svého pobytu a byl umístěn na seznam nežádoucích osob. I přesto se mu podařilo vydělat na další letenku, tentokrát do Kambodži. Tam mu však při příletu zabavili pas a poslali ho zpátky na malajsijské letiště, kde od 7. března žije – do země jej totiž úřady odmítly pustit.

„Nevím, co mám dělat, nikdo mi neporadí, kam se obrátit. Jsem unavený, jsem vyčerpaný a už to nezvládám,“ říká pro server BBC. Doplňuje přitom, že zpět do Sýrie ho to nyní vůbec netáhne.

„Bojím se, že nakonec skončím v Sýrii. Nejsem sice srab, ale v boj nevěřím. Nechci, aby se ze mě stal zabiják, který bude ničit svou vlastní zem a lidi, kteří v ní žijí,“ doplňuje pro server Huffington Post, s tím, že by jej doma nejspíše čekala vojenská služba pro Bašára Asada.

Příběh tak připomíná film Terminál, ve kterém ztvárnil hlavní roli samotáře uvězněného na newyorském letišti herec Tom Hanks. I k tomuto herci se proto al-Kontar prostřednictvím sociální sítě Twitter obrátil o pomoc. Samotný film Terminál byl inspirován příběhem Mehrana Karima Nasseriho, který byl na francouzském letišti Charlese De Gaulla uvězněn přes osmnáct let.