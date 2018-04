Golfský proud je nejslabší za posledních 1600 let. I Česku kvůli tomu hrozí brutální sněhové bouře

Podle nejnovější studie golfský proud slábne, v současnosti je nejslabší za posledních 1600 let. Vědci tvrdí, že tento trend může zhoršit důsledky změny klimatu, například tím, že se zvýší hladiny moří. Ovlivnit může i počasí.

Vědecký časopis Nature uveřejnil studii Londýnské univerzity a oceánografického institutu Woods Hole, podle které proudění vody v Atlantiku slábne už od 18. století. Tento dlouhodobý trend by mohl zhoršit dopady, které s sebou přináší klimatické změny v Severní Americe, Evropě a severní Africe. Konkrétně by mu vědci připsali zvýšení hladiny moří, záplavy, sucha nebo naopak zimní bouře.

Podle vedoucího projektu Davida Thornalleyho je velmi nepravděpodobné, že by se budoucnosti podařilo tento vývoj zastavit. Vědci předpokládají, že v budoucnu bude zpomalování celého systému pokračovat, a to v důsledku pokračujících emisí oxidu uhličitého.

Atlantická termohalinní cirkulace (AMOC) přináší teplou vodu od Mexického zálivu až do severního Atlantiku. Ještě než se ale sestoupí do hlubších vrstev oceánu, uvolní své zbytkové teplo. „Ze studie vyplývá, že AMOC za posledních 150 let zpomalila o 15 až 20 procent,“ řekl pro server CNN Thornalley.

Studie vycházela z dat, která vyplynula ze sedimentu odebraný z míst, kudy Golfský proud prochází. Čím větší zrna vědci našli, tím větší sílu mohl proud mít. Narušení systému mohla přinést takzvaná malá doba ledová, kterou odborníci zasazují právě do období před 150 lety.