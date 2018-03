Kvůli pesticidům zmizela třetina některých druhů ptáků. „Situace je katastrofální,“ tvrdí vědci

Máte pocit, že v přírodě slyšíte prozpěvování a štěbetání ptáků stále míň? Není to jen váš dojem. Populace ptáků totiž rapidně klesá – například na francouzském venkově se jejich počet za posledních patnáct let snížil o třetinu, v některých případech to jsou dokonce dvě třetiny. Podle výzkumů je důvodem rozsáhlého vymírání nedostatek hmyzu, kterým se ptáci živí. Vědci tak přináší další důkaz o tom, jak moc konání člověka ničí přírodu kolem nás.