Na tomto si pochutnávala smetánka před tragédií Titaniku. Sběratel dal za unikátní menu pohádkové jmění

Menu patřilo druhému důstojníkovi Charlesovi Lightollerovi. Ten byl jedním z nejvýše postavených členů posádky, kteří přežili pozdější tragédii po srážce plavidla s ledovou krou.

Jídelní kartu dal jako suvenýr manželce 10. dubna 1912, kdy se z britského Southamptonu Titanic vydal na svou první oficiální plavbu přes Atlantik. O čtyři dny později zaoceánský parník ztroskotal a pohřbil víc než 1500 pasažérů.

