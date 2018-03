Petržela má strach o Slavii: Hází tam peníze bez kontroly, může to skončit katastrofou

Se strachem v neděli do Edenu nepřijde, byť bude se Zlínem v roli jasného outsidera. Na Slavii se Vlastimil Petržela vždycky cítí dobře. „Nikdy jsem dopředu nic nevzdával. Všude se dá uspět,“ říká trenér Fastavu. Spíš má obavy o budoucnost klubu, v němž strávil jako hráč a trenér dvanáct let. „Může to skončit katastrofou,“ naráží v rozhovoru pro iSport.cz na problémy čínské společnosti CEFC.

Opravdu máte o budoucnost Slavie strach?

„Od začátku jsem měl obavy. Nepozdávalo se mi, že tam někdo jen tak hází peníze bez kontroly. Mám člověka, který mě informuje, co se děje. Nečekal jsem ale, že to půjde tak rychle. Číňané tam všechno koupili, i stadion je teď zablokovaný. V Česku začali s podnikáním díky fotbalu. Že mají nějaké hotely, to nikoho nezajímá. Zviditelnili se až Slavií.“

A teď se může stát cokoliv…

„Klubu samozřejmě nepřeju nic špatného. Ale může to být hrozné následky.“



Jak se cítíte v Edenu?

„Je to pěkný stadion. Rád se tam chodím dívat na zápasy. Po vojně jsem si vybral Slavii, od té doby jí fandím. Byl jsem tam dvanáct let, byly to krásné roky. Tam jsem odevzdal nejvíc. Ve třiceti jsem dostal šanci jako trenér, prakticky hned jsem vyměnil hřiště za střídačku. Zapomenout nemůžu ani na Bohemku a na Liberec, který jsem dostal s obyčejnými kluky z vesnic do ligy.“



