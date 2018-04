Policie prozradila nová zjištění o záhadné smrti hudebníka Aviciiho. Rodina je zcela zdevastovaná

Smrt světoznámého producenta a DJe Tima Berglinga známého pod pseudonymem Avicii nadále obestírá tajemství. Policie má nicméně podle dostupných informací alespoň hrubou představu a vyloučila, že by se jednalo o kriminální čin. 28letý hudebník zemřel v pátek v Ománu.

„Dvakrát bylo provedeno posmrtné ohledání těla a můžeme potvrdit, že neexistuje podezření, že by byl spáchán kriminální čin,“ uvedl zástupce ománské policie pro CNN. Znamená to, že Avicii zemřel bez cizího přičinění, a posiluje to spekulace o tom, že úmrtí bylo důsledkem konzumace alkoholu.

Právě alkohol ve spojení s producentem často připomínají zahraniční média. Avicii trpěl zdravotními problémy, které – jak sám přiznával – byly způsobené nadměrným pitím. Kvůli tomu před časem i přestal vystupovat a zaměřil se na studiovou tvorbu. „Jo, pil jsem příliš, celkově jsem si příliš užíval večírky,“ připomíná CNN hudebníkova dávná slova. V pouhých jedenadvaceti letech prodělal akutní zánět slinivky břišní a to ho, jak řekl, donutilo udělat otočku o 180 stupňů.

Pití Avicii zřejmě omezil, další problémy ho ale neopustily. Vyrovnat se se statusem světové hvězdy a třetího nejlépe placeného DJ planety pro něj nebylo jednoduché. Popisoval úzkostné stavy, vyčerpání a stres. Dusil v sobě rozhodnutí skončit, které nakonec muselo ven. Zpětně ho označoval za těžké, ale nezbytné, aby mohl sledovat své životní cíle.

Rodina Aviciiho už se podle CNN dostavila do Ománu, aby převzala jeho tělo. Hudebník tam trávil čas v luxusních resortech, kde ho také zachycují poslední fotografie zveřejněné na sociálních sítích. Jeho blízcí se před okolím uzavřeli a nechtějí celou tragédii nijak více komentovat. Ve zveřejněném prohlášení se k příčinám smrti konkrétně nevyjádřili. Podle ománské policie jsou „zcela zdevastovaní“.