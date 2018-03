Přežili střelbu na škole, teď jim chodí výhrůžky od zastánců volných pravidel prodeje zbraní

Emma Gonzalezová ani David Hogg, kteří o výhružkách veřejně promluvili, se rozhodně nechtějí nechat zastrašit a věří, že iniciativa má smysl. „Vždycky existovali lidé, kteří nám chtěli ublížit,“ řekla Emma.

Studenti jsou trnem v oku Národní asociaci držitelů zbraní (NRA). „Myslím, že to chování dokazuje přesně to, co je NRA zač. Nemyslím si, že její členové jsou špatní lidé, naopak si myslím, že jsou to odpovědní vlastníci zbraní, kteří se jen chtějí politicky angažovat a vyjádřit svůj názor. To je v rámci demokracie v pořádku,“ řekl pro CBC News Hogg.

Na druhé straně si ale myslí, že problém vychází od lidí, kteří asociaci řídí, „děsí lidi jen kvůli tomu, aby kupovali zbraně, ti pak vytvářejí další a další násilí a děsí čím dám více lidí, tím pádem se prodá více zbraní. Tito lidé nepracují pro občany, které organizace sdružuje, pracují pro zbraňovou lobby.“

„Myslím, že naše snažení je způsob, jak se vyrovnat s tím, co se stalo,“ dodal Hogg. „Nikdo další už by neměl projít tak hrozným utrpením. Ve skutečnosti ale od střelby, která nás tak zasáhla, zemřelo na 3 tisíce Američanů, a to jen na následky střelného zranění, což je jen důkaz toho, že naše země má vážný problém.“