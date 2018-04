Temná minulost uznávaného pediatra Aspergera: Za nacismu posílal postižené děti na smrt

Rakouský pediatr Hans Asperger, po němž je pojmenována jedna z forem autismu, aktivně spolupracoval s nacisty. Tvrdí to ve své studii otištěné v odborném časopise Molecular Autism rakouský historik lékařství Herwig Czech. Lékař údajně posílal své pacienty do nechvalně známé vídeňské kliniky Am Spiegelgrund, která se podílela na takzvané vědecké eutanazii tělesně postižených a duševně nemocných dětí.