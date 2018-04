Vědci z Ostravské univerzity objevili nový virus - OstraVirus. Článek o něm už vyšel v prestižním časopisu

Vědci z Ostravské univerzity objevili při výzkumu biodiverzity dosud neznámý virus. Přišli na něj náhodou a pojmenovali ho symbolicky OstraVirus. Svůj úspěch už prezentují biologům ve světě, článek o jejich objevu totiž vyšel v jednom z nejprestižnějších multidisciplinárních vědeckých časopisů na světě, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).