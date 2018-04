Z unesených dívek nechtěnými celebritami. Nigerijské školačky nesmí samy ven, nevidí své děti

Za jejich osudy se před lety, v roce 2014, kdy byly uneseny, postavil celý svět. Téměř tři stovky mladičkých dívek tehdy v Nigérii naložilo na korby aut extremistické hnutí Boko Haram a odvezlo pryč. Zem se po nich slehla. Během posledních dvou let se podařilo alespoň část dívek osvobodit, většina je však stále v zajetí. I osvobozeným dívkám se ale znovu změnil svět, aniž by se jich někdo na něco ptal. Staly se z nich nechtěné celebrity, musejí dodržovat přísná bezpečnostní opatření a své rodiče mohou vídat jen o trochhu častěji, než když byly v zajetí.

Když vládní jednotky většinu zatím osvobozených dívek dostaly ze spárů hnutí, z dívek staly nechtěné celebrity. Kdysi za jejich propuštění bojoval celý svět, nyní došlo, alespoň částečně, k vítězství. Staly se dcerami Nigérie a bezděky dostaly život, který si nevybraly. Dost možná lepší, než kterého se dočkal kdokoliv, kdo kdy uniknul ze spárů Boko Haram. I přesto však platí cenu, která je pro mnohé z nich nepřekonatelně vysoká.

Hned, co byly propuštěny a osvobozeny, dostaly se dívky do hlavního města země, Abuji. Tam trávily týdny ve vládních zařízeních, většinu doby odpovídajíc na otázky, které by mohly vést k osvobození spolužaček. Ty Boko Haram stále drží v zajetí. Úředníky také musely přesvědčit, že se během mnohaleté doby v zajetí z nich samotných nestaly radikální islamistky.

Následně byly přemístěny do severovýchodní oblasti Nigérie na soukromou univerzitu, kde pro ně platí extrémně přísný režim. V roce 2014 se tam dostalo asi 20 dívek, které dokázaly hned po únosu utéct, postupně jich přibývá. Nyní je tam přes stovku původně unesených dívek.

Od Boko Haram rovnou na prestižní soukromou univerzitu, mezi potomky politické a podnikatelské smetánky země. Netřeba dodávat, že sbližování obou skupin nebylo úplně bezproblémové. Někteří původní studenti se obávali, že si Boko Haram pro dívky znovu přijde na univerzitu, další se svěřili se svými obavami, že nové frekventantky mohou být samy teroristky, poté, co se během let sblížily se svými únosci. Jeden z původních studentů se dokonce svěřil, že se bojí, že se jedné noci probudí s nožem na hrdle.

Do jisté míry měli pravdu. Unesené dívky jsou dnes známé po celé zemi, staly se z nich nedobrovolné celebrity a pro únosce představují vysoce ceněný cíl. I proto mají speciální a velmi přísný režim. Univerzitní kampus nesmějí bez doprovodu opouštět, aby mohly přijmout návštěvu, potřebují speciální potvrzení. A přestože některé z nich během svého zajetí porodily potomky, ti s nimi během studií nesmějí zůstat.

Ve skutečnosti dívky velmi málo vídají i svou vlastní rodinu. Nejdelší čas, který se svými nejbližšími příbuznými mohly strávit, bylo pár málo týdnů během loňských Vánoc. I prý tak jim jejich vychovatelé a učitelé vštípili do hlav, že o své minulosti nesmějí hovořit. Mohlo by to ohrozit současné dívky, které jsou stále v zajetí. „Zapomeňte na minulost a dívejte se jen vpřed,“ řekli jim.

„Jsem nyní šťastná,“ říká pro New York Times jedna z unesených školaček, Hauwa Ntakaiová, která v těchto dnech cvičí jógu a diskutuje o problémech sociálních sítí. „Jen nemohu zapomenout na své spolužačky, které jsou stále unesené.“

Přestože dívky, kterým je nyní většinou okolo 20 let, žijí život, který si samy nevybraly, jejich osud je lepší, než většiny unesených. Například jen pár týdnů předtím, než je skupina Boko Haram unesla, napadla jinou, chlapeckou školu. Tu podpálili a nechali všechny chlapce uhořet zaživa.