Andrej a Adriana: Prostě vás opijeme koblihou. Komentář Marka Stoniše

Před čtyřmi lety: Prostě na to dohlídneme. Prostě to zařídíme. Prostě to postavíme. Dnes: Pražané jsou zpovykaní. Problémy v dopravě nejsou. Omlouvám se za ty výroky. Kdyby v Praze nežilo a nepracovalo přes milión lidí, dala by se považovat za skvělou laboratoř pro exaktní ověření totální neschopnosti; programové a personální vyprázdněnosti Babišova hnutí ANO.