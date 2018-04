Bývalý estébák Filip se znovu hlásí do služby. Pro stranu i vlast. Komentář Petra Holce

Všechno je jednou poprvé. Poprvé od pádu komunismu v roce 1989 promluvil na sjezdu komunistů prezident a poprvé se taky komunisti vracejí do vlády. Sice nepřímo, protože nejspíš jen tolerují případnou menšinovou koalici ANO a ČSSD, i tak už se ale hlásí o slovo. „Ministry nominuje samozřejmě premiér. Ale naše role by se dala pojmenovat, jak to hezky říká prezident, negativní kádrová pravomoc,“ připomněl nově zvolený šéf KSČM Vojtěch Filip, že nic není zadarmo.

Ano, je to fakt hezky česky. Bývalý nadšený spolupracovník StB měl teď sice odpočívat na politickém hřbitově, když po loňském volebním fiasku KSČM slíbil, že na předsedu už nebude kandidovat, věřte ale komunistům a skončíte v lágru. O těch našich vám nejvíc řekne asi to, že na jejich šéfa nyní chtěl kandidovat i Zdeněk Ondráček, někdejší člen zásahového oddílu, který za totality obuškem nejradši mlátil ženy. Anebo i to, že do druhého kola volby vyrovnaně postoupil právě Filip a taky upřímný stalinista Josef Skála, mentálně další Ondráček, jen bez obušku.

Prezident Miloš Zeman na sjezdu komunisty pozdravil jako soudruhy, o čemž jako bývalý jepičí komunista ví své. A taky jim řekl, že teď mají čas i šanci přispět k tomu, aby Česko pootočili vlevo. To už nějaký čas i dělají, jen zemi spíš otáčejí východně než vlevo. Třeba europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček se právě vrátil z Ruskem okupovaného Krymu, kde se rozpovídal o zrušení ruských sankcí EU. A k Rusku se jeho soudruzi z KSČM hlásí i v souvislosti se Sýrií, kde Rusové drží při životě prezidenta Asada, jenž vraždí vlastní lidi. Možná se inspiruje komunisty, kteří to s gustem, když jsou u moci, dělají taky.

Je to přitom ironie: kdysi se předpovídalo, že komunisti časem zmizí z české politiky, protože prostě vymřou. To se sice nestalo, vloni k tomu ale aspoň nakročili, když udělali suverénně nejhorší volební výsledek ve své historii. A právě s ním se teď zřejmě poprvé budou podílet na vládě. Česko sice nečeká další únor 1948, mít ale permanentně za zády sovětské kádry typu Filipa znamená permanentní průšvih: Česko je součástí EU, NATO i dalších „západních“ struktur, zatímco komunisti zůstali na „východě“. Žádná země nemůže být jednou nohou v NATO a druhou ve Varšavské smlouvě, v níž KSČM zamrzla.

Změnit to aspoň trochu chtěla třeba mladší (aspoň na komunistické gerontokratické poměry) europoslankyně Kateřina Konečná, jíž jako většinu politiků civilizoval Brusel, v KSČM ale nemá šanci. Filipa totiž málem porazil Skála, který reprezentuje pravý opak toho, co ona. S KSČM téměř ve vládě ale určitě bude legrace, o tom žádná. A nakonec to klidně může být i jejich politická smrt. Nemálo voličů jim totiž sebralo ANO, když předvedlo, že mnozí protestní voliči komunisty vlastně nepotřebují.