ČEZ chce expandovat v teplárenství. Má z něj strategický cíl

Jedím z hlavních cílů strategie energetického koncernu ČEZ se stal teplárenský byznys. Energetická společnost by tak ráda v příštích letech posílila svoji pozici na tomto trhu. „Je to vedlejší byznys hned vedle elektroenergetiky, takže nám to dává smysl, abychom v teplárenství rostli, pokud budou příležitosti,“ sdělil deníku E15 šéf ČEZ Daniel Beneš, který dodal: „Zajímá nás hlavně Česko a Slovensko.“ Na otázku, zda už ČEZ jedná o konkrétní investici, neodpověděl.

Zaměření největší tuzemské energetické skupiny na teplárenství je možnost, jak si vylepšit zisky. „Je to regulovaný byznys, kde jsou dvojí výnosy z výroby tepla a elektřiny. I při nízkých cenách elektřiny je to schopné vydělávat,“ říká analytik České spořitelny Petr Bártek. Podle něj však expanze do teplárenství nebude mít na výsledky ČEZ zásadní vliv.

Samotný ČEZ by však rád do roku 2020 právě posílením pozice v teplárenství, snížením nákladů a optimalizací výroby elektřiny a těžby uhlí vylepšil svůj provozní zisk o tři miliardy korun.