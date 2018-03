Číňan? Vlevo dole, pane prezidente. Glosa Karla Steigerwalda

Děje. Prezident opakuje stále stejný trik: nevidět, neslyšet, tvrdit. Hluchoslepý lhář? V případě údajného Peroutkova článku to bylo směšné, ale byla to alespoň novinka. Stačilo zavrčet, spletl jsem se, nevím… Pardon. Pardon by Zeman nikdy neřekl, jazyk by si dal raději vytrhnout. V případě Číňana už by to stejně nestačilo. Prezident postavil mezi ČR a Čínu mezipředsedu a svého poradce Tien-minga. V Číně mu ho zatkli. Páchne to korupční aférou jak hrom, prezident nic nevidí, je spokojen. Z Bakaly si bez účasti policie či soudců, jichž je to starost, ne jeho, modeluje exničemu. Z Číňana Tien-minga, kterého mu v Číně zatkli, modeluje svůj geniální obchodní úspěch. Vše ale nasvědčuje velké korupční aféře a nezákonnému vývozu investic mimu území Číny. Čína ztratí prý až miliardu dolarů a logicky chuť na Tvrdíka a obchod s Čechy, kterýmž se prezident dlouhodobě opájí.

Místo aby aféru rozebral, vysvětlil, distancoval se, tvrdí, že se děje jen další úspěch. Ten hledala v Číně banda tří – Ovčáček, Nejedlý a Mynář. Marně, protože úspěch je vlevo dole, kde ho prezident už viděl, jen zapomněl kde. Ovčáček ho tam bude dlouho hledat. Zeman je jak dítě, které míčem rozbilo skleník. A všem, kdo to viděli, říká, to já ne, to míč…

O trapnou zábavu s touto kavárenskou postavou Miloše Zemana je zas postaráno. Bože můj…