Co bude po krachu koalice s ČSSD? Pět scénářů a každý má nějaký háček. Komentář M. Žižkové

Ve čtvrtek večer finálně (alespoň prozatím) zkrachovalo jednání hnutí ANO o vládní koalici se sociální demokracií. Z ČSSD se už během uplynulých týdnů ozývaly kritické hlasy ke spolupráci. Na překážku byla osoba trestně stíhaného premiéra. Vedení soc. dem. se tak do poslední chvíle snažilo vyjednat scénář, který by mohlo na sobotním sjezdu předložit straníkům a doufat, že bude mít alespoň nějakou šanci na schválení ve vnitrostranickém referendu. Jak už jsem na INFO.CZ popisovali, výsledek byl velmi nejistý. Protože Andrej Babiš bude dle svých slov jediným kandidátem ANO na premiéra až do smrti, mělo na sociální demokraty zafungovat jako vějička obsazení ministerstva vnitra. Tento plán ale premiér v demisi potopil. Babiš tak stojí po několika měsících opět na začátku. Ve hře je až pět scénářů. Každý má ale nějaký svůj háček.

Scénář č. 1: Půjdeme znovu k volbám

Bezprostředně poté, co bylo ve čtvrtek ve večerních hodinách jasno, že se ANO se soc.dem. pro teď nedomluvilo, se začaly objevovat otázky, kdy se uskuteční předčasné volby. Jejich vyvolání ovšem není tak jednoduché. Prezident Miloš Zeman se proti nim rozhodně staví, navíc musí hnutí ANO předtím vyčerpat tři pokusy. A zatím se mu nepočítá ani ten druhý.

Nejrychlejší cesta tak vede přes to, že se sněmovna sama rozpustí. Potřeba je k tomu 120 hlasů. Strany hned přispěchaly s ujištěním, že ony se předčasných voleb nebojí. Na druhou stranu ale přiznávají, že ani nemají zájem, aby se konaly. Pro většinu z nich by totiž opravdu představovaly problémy.

Hnutí ANO dnes shodilo ze stolu vše, na čem jsme pracovali. Před týdnem si vzalo čas na to, aby přišlo s návrhem řešení svého problému účasti trestně stíhané osoby ve vládě. Takový návrh ale dnes nepředložilo. Zítra proto doporučím předsednictvu @CSSD ukončit jednání o vládě. — Jan Hamáček (@jhamacek) 5. dubna 2018

Určité vodítko nabízí průzkumy z posledních týdnů – ovšem s klasickým rizikem, že se mohou až výrazně mýlit. Aktuální průzkum agentury Median pro Český rozhlas uvádí, že přesná polovina dotazovaných souhlasí s předčasnými volbami. Určitá ochota ze strany voličů tu tedy existuje.

Druhá otázka zní, kdo by z nich nejvíce těžil? Podle březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění favoritem voleb zůstává hnutí ANO se ziskem zhruba 30 procent (podobně získalo v podzimních volbách). S dvanácti procesy následují Piráti a ODS. I v jejich případě by šlo tedy o podobný výsledek. Pirátská strana ale může být vzhledem ke svému „nováčkovství“ na politické scéně spokojená s podzimním výsledkem. Její současnou snahou je se ve sněmovně etablovat.

Lidovcům, TOP 09 a STAN by naopak hrozilo, že nepřekročí pětiprocentní hranici. Další problém představují finance a zároveň souběh s komunálními a senátními volbami. Velká část partají si tak předčasné volby jednoduše nemůže dovolit.

Scénář č. 2: Babiš bude dál hledat podporu u ČSSD, nebo se obrátí na ODS

V úvahu připadá i možnost, že se ANO vrátí ke stolu s ČSSD. První místopředseda strany Jiří Zimola dnes připustil, že pokud Babiš změní názor ohledně rozdělení ministerstev, mohou se dveře pro vyjednávání znovu otevřít. Pak bychom se opět vraceli k otázce, jak nabídku zaonačit, aby prošla i vnitrostranickým referendem. Nebo jak obejít toto hlasování.

ANO by se mohlo obrátit také na ODS. Už po volbách tvrdilo, že právě s touto partají by vládlo rádo. Petr Fiala se ale stále rozhodně staví proti trestně stíhanému premiérovi a ODS by si tak kladla minimálně stejně tvrdé podmínky pro spolupráci jako ČSSD. Podobný postup se dá očekávat i od Pirátů.

Scénář č. 3: Babiš odhodí zábrany a spolehne se na extrémisty

Pokud se Babiš rozhodne, že půjde tou - z krátkodobého výhledu nejsnazší cestou - spolehne se na podporu komunistů a SPD. Koneckonců s oběma stranami vyjednával, než poskytl exkluzivitu ČSSD. To mu zajistí dostatek hlasů ve sněmovně a uvolní ruce, aby mohla jeho vláda „makat“.

Vystaví se tak ale hře s ohněm, která už se ukázala například v případě zákona o referendu: KSČM a SPD by chtěly hlasovat i o setrvání v EU či NATO, Babiš je proti. Šéf hnutí ANO by si také proti sobě poštval některé členy strany, kteří mu sice byli ochotni odpustit všechny dosavadní kauzy, spolupráce s extrémisty by pro ně ale byla konečnou. Nebo to alespoň v současnosti tvrdí. Otázkou také je, zda by šéfovi ANO nepřišli nakonec nahraditelní.

Ještě větší škodu by si ale nadělal na mezinárodní scéně. Jak už INFO.CZ popisovalo, Babiš se snaží například na půdě Evropské unie působit jako liberální, proevropský politik. A k tomu se mu příliš nehodí stát po boku zástupců komunistů a SPD.

Scénář č. 4: Zeman se pokusí dosadit vládu svých odborníků

Možné je i to, že se prezident rozhodne sestavit vlastní úřednickou vládu. Pravdou je, že s Babišem se v poslední době v oblasti zahraničních věcí několikrát neshodl (vyhoštění ruských diplomatů nebo vydání hackera Nikulina do USA). Zemanovi by se ovšem muselo podařit za pomoci „obchodů“ najít podporu pro úřednickou vládu u dostatečného počtu poslanců. Jinak by celá situace mohla směřovat opět k předčasným volbám.

Scénář č. 5: Babiš bude vládnout dál za „bezvládí“

Vše také může zůstat „při starém“, kdy bude Babišův kabinet pokračovat bez důvěry. Prezident na něj prozatím nijak netlačí, šéf hnutí ANO může makat a nemusí se s nikým dělit o ministerstva. Teoreticky by takto mohl vládnout až do dalších řádných voleb. Společně se Zemanem již ukázali, jak rádi využívají faktu, že v ústavě figuruje slovo „může“. Babiš navíc svou moc odvozuje více „od voličů než od sněmovny“.

Do cesty by se mu ale mohl postavit Ústavní soud a jeho nespokojenost, že kabinet bez důvěry podniká výrazné kroky. Nespokojené strany by se navíc mohly pokusit o rozpuštění sněmovny a předčasné volby. Tím by se ale i vrátily k dilematu ze scénáře č. 1.