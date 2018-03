ČT si může za kritiku často sama, v mnohém nestranná rozhodně není. Komentář Viliama Bucherta

Česká televize je z podstaty svého fungování velmi snadný terč. Koncesionářský poplatek se platit musí, i kdybyste si ČT nezapnuli ani na sekundu. Protože je to v podstatě daň uvalená na všechny, každý si z tohoto důvodu myslí, že může do vysílání České televize „kecat“. A má svým způsobem pravdu. Navíc veřejnoprávní televizi je za co kritizovat.

Každé médium si „vymodeluje“ (i s ohledem na svého majitele) postoje, které zastává. Není to nic zločinného, je to dokonce přirozené, i když také v tom někdo vidí ohrožení demokracie. U České televize je to daleko složitější. Měla by objektivně a nestranně reprezentovat co nejširší spektrum názorů. Jenže to dlouhodobě nedělá. Nemusíme se u toho ani vracet ke krizi z přelomu let 2000 a 2001, kdy dokonce zaměstnanci ČT stávkovali z politických důvodů proti svému vedení. To bylo naprosto fatální selhání, které mělo obrovské důsledky na mnoho let.

Podívejme se spíše na současnost.

K Radě pro rozhlasové a televizní vysílání mířila například před časem stížnost, že ČT nepostupovala objektivně při amerických prezidentských volbách v roce 2016. Že stranila Hillary Clintonové. Vznikly kvůli tomu jakési analýzy, ale to byly vyhozené peníze. Nebylo potřeba zkoumat jednoznačnou věc. Česká televize stejně jako většina médií ve světě více před volbami kritizovala Donalda Trumpa a nadržovala Clintonové. Výběrem a řazením zpráv, jejich zpracováním, výběrem hostů, kteří to komentovali. Že někomu občas bylo laskavě dovoleno, aby vystoupil a „pochválil“ Trumpa, byl pouze maskovací manévr. Bylo to i v ČT celkově vyloženě protitrumpovské a bylo to špatně.

