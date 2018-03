Dejme lidem referendum, ale výměnou za demontáž sociálního státu. Komentář Michala Půra

Vrátil jsem se před pár dny z cesty po Indii a Vietnamu. Ze zemí, o nichž si nemalá část obyvatel myslí, že je to „svrab a neštovice“. To samé si nepochybně myslí i o Číně a dalších asijských zemí. Život na nejdynamičtějším kontinentu planety nepochybně není jednoduchý, ale nám Evropanům přináší několik ponaučení, kterých bychom se měli držet a čerpat z nich do určité míry inspiraci.

To platí zejména pro dobu, kdy v Česku roste volání po posílení prvků přímé demokracie, tedy zkráceně posílení vlivu lidu na správě státu. Zkuste na chvíli opustit postoj, že referendum věci komplikuje a přestaňte se bát vlastních spoluobčanů. Chápu, že to není jednoduché, ale podívejte se na celý problém bez předsudků jinýma očima. Položte si otázku, co bychom měli udělat, aby referendum fungovalo a my se nemuseli bát vůle většiny?

Pokud máte chuť rozhodovat přímo o správě státu, dá se předpokládat, že se dokážete postarat sami o sebe. Tedy měli byste toho být schopni. Kdo se nedokáže postarat sám o sebe, může jen těžko přijímat moudrá rozhodnutí o směřování země. A tady je možné nalézt největší pozitivum, které by mohlo zavedení referenda přinést, pokud bychom o něm skutečně vážně uvažovali. Omezme moc státu natolik, že jeho obyvatele tento krok promění v sebevědomé, zodpovědné a racionálně uvažující bytosti. Je možné toho dosáhnout v zemi, kde téměř milion lidí nezvládnul své osobní finance a skončil v exekuci?

Možné to je, ale taková cesta bolí a bolí hodně zejména ty, kteří si zvykli na pohodlí evropského sociálního státu. Asijské země ukazují, že to jde i bez něj. Právě neexistence sociálních výdobytků je do značné míry motorem růstu Indie, Vietnamu, Číny, ale i dalších. Lidé se musí postarat sami o sebe, stát nemá mnoho mandatorních výdajů (nevyplácí důchody, s výjimkou státních úředníků) a zbytek může vesele investovat. Proto se celý kontinent tak razantně mění a mění se tak rychle, že mu již brzy budeme koukat na záda. Bude to pravděpodobně trvat pár desítek let, ale za tu dobu se Asie dost možná promění v supermoderní velmoci, kde vládne ryzí kapitalismus.

Zatímco my budeme hořekovat nad starou populací a kolabujícími penzijními systémy, Asiaté se budou do Evropy jezdit dívat na roztomilý skanzen plný lidí životně závislých na státní mašinerii. Pokud tomu máme zabránit, je třeba začít stát rušit a zmenšovat. Nikoliv, abychom ušetřili, ale aby se obyvatelé postavili na vlastní nohy. Pokud chtějí o státní správě rozhodovat v referendu, nemohou se na ni spoléhat. Peníze, které demontáž takzvaného sociálního státu přinese, lze investovat do školství, infrastruktury a výzkumu a vývoje a v neposlední řadě i do pomoci nemohoucím, kteří živoří právě proto, že veřejné rozpočty vysávají ti, kteří to nepotřebují.

Nic takového se momentálně neděje ani náznakem. Nevolám po zavedení asijských modelů v Česku, ale po odpoutání se od modelu, který nápadně připomíná gulášový socialismus 70. let. Modelu, který vytváří z lidí ovce a snadno manipulovatelnou masu, jež bez pomoci státu nepřežije. A takový model je odsouzen k zániku, protože jen pár tisíc kilometrů od našich hranic roste konkurence, jejíž obyvatelé se musí spolehnout sami na sebe a s nimiž se nebudeme schopni měřit. Pro svůj úspěch totiž museli udělat víc, než budeme kdykoliv schopni udělat my.