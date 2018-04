Glosa: Zdánlivě nudný sjezd. Zkouška Babišem se může brzy vrátit a pak se ukáže „barevné“ vedení

Sociální demokraté se dnes sjeli do Hradce Králové. Už od čtvrtečního večera ale bylo jasné, že sjezd nebude tak dramatický, jak by mohl být. Před dvěma dny zkrachovala jednání vedení ČSSD s hnutím ANO. A z řad sociální demokracie v té době zaznělo jasné oddechnutí si. Ve stejné atmosféře se nesl i dnešní den v královéhradeckém kulturním domě Střelnice. Stejná zkouška se ale může brzy vrátit a není jasné, jak ji čerstvě zvolené vedení zvládne.

Na chodbách se dnes mezi delegáty ještě vedly řeči ohledně vyjednávání o koaliční spolupráci s Andrejem Babišem. Na první pohled ale bylo zřejmé, že se sociálním demokratům ulevilo, že nejsou postaveni před rozhodování ve vnitrostranickém referendu. Pokud by tomu tak bylo, působil by dnešní sjezd podstatně dramatičtěji. Strana totiž není v přístupu k vládnutí s hnutím ANO zdaleka jednotná. Ať by předseda Jan Hamáček s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou dojednali jakýkoliv kompromis, byl by stále jen na půl cesty od rozhodnutí nejít do vlády s trestně stíhanou osobou v čele.

Už v minulých dnech tak přicházely od mnohých straníků vyjádření, že Andrej Babiš je pro ně nepřekonatelným problémem. I dnes přetrvával názor, že je partaj naladěná proti takovéto formě vládnutí.

A protože na stole nakonec žádný návrh ani nebyl, mohli se Jan Hamáček i Jiří Zimola na začátku sjezdu pochválit, že ustáli složitá jednání a vzepřeli se byznysovým pravidlům, která se jim snažil vnutit premiér v demisi. Dočkali se potlesku. Někteří straníci jim i z pódia za jejich rozhodnutí a závěrečný „majstrštyk“ poděkovali.

Za největší pozdvižení dnešního sjezdu by se tak dalo považovat opakované okřikování delegátů, že nemají v sále hlučet a pak se vrátit od piva, které čepovali na dvorku, alespoň na hlasování. Dobrou image straně nedotvářelo ani elektronické hlasování. Nejasnosti kolem toho, kdy a jak tlačítka mačkat, aby signál došel tam, kam má, vedly až ke zpochybnění celého hlasování. Přestože i toto ukazuje na to, jak strana (ne)funguje, jde spíše o tu anekdotickou část dne. Ta důležitější se odehrávala jindy.

Sociální demokraté si dnes dovolili své vedení. Vedle Jana Hamáčka a Jiřího Zimoly v něm figurují řadoví místopředsedové Martin Netolický, Jaroslav Foldyna, Jana Fialová a Roman Onderka. Pátého vybere ústřední výkonný výbor. Mezi neúspěšnými kandidáty tak zůstaly europoslanci nebo zástupci mladé generace.

Vedení ČSSD je téměř úplně obměněné. Z toho minulého přetrval pouze současný předseda Hamáček. Bylo téměř jisté, že po výrazné porážce v podzimních volbách, budou straníci požadovat změnu. Nové vedení se ale vyznačuje také tím, že je – slovy místopředsedy Netolického – pestrobarevné. Sami jeho členové si pochvalují, že je to tak dobře, že v čele soc. dem. budou konečně zastoupeny různé názorové proudy. Bývalému předsedovi Bohuslavu Sobotkovi kritici vyčítali, že se příliš obklopuje svými blízkými. Nyní má skončit „servilní přikyvování“.

Jak bude spolupráce fungovat v praxi, se ale teprve ukáže. Faktem totiž je, že vedení je opravdu namixováno z různých straníků. Na jedné straně dominuje Jaroslav Foldyna, který dle svých dnešních slov kandidoval, aby „naštval Mirka“ (míněno europoslance za ČSSD Miroslava Poche). Zároveň se neštítí využít pro získání voličů rétoriku hraničící s diskursem extrémistických stran. Dlouhodobě také obhajuje jednání prezidenta Miloše Zemana.

Již zmíněný Netolický naopak v letošních volbách deklaroval, že volil Jiřího Drahoše. Na Zemanovi mu vadí například to, že podle něj vykládá ústavu účelově.

Rozpětí myšlenek a přístupů a nakonec i některé malicherné dohady, které dnešní sjezd provázely, ukazují, že sociální demokracie je demokratickou stranou s „pestrobarevnými“ členy, což se odráží i ve složení vedení. Blízká budoucnost ovšem ukáže, zda to může partaj, která nutně potřebuje před komunálními a senátními volbami chytit nový dech, posilnit. A první zkouška může být na dosah. Ačkoliv mnoha straníkům spadnul po krachu jednávání s ANO kámen ze srdce, stále to není úplně uzavřená věc. Jak říká první místopředseda Zimola: dveře pro vyjednávání se dají opět otevřít.