Hnutí ANO tápe a neví, kudy z izolovaného postavení. Příčinou je Babiš. Komentář V. Dostála

Andrej Babiš je zahnaný do kouta a kličkuje jak zajíc. Jeho neschopnost domluvit se na vládě s většinovou podporou začíná nabývat komických rozměrů. Kdyby nešlo o tak vážnou věc, jakou vláda s důvěrou bezesporu je, bylo by to už k smíchu. Považte: hnutí ANO chce obnovit jednání s ČSSD, vzdát se svého předsedy jako jediného kandidáta na post premiéra ale odmítá. Přitom právě on je příčinou takřka nulového koaličního potenciálu vítěze voleb.